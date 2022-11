1792. Illegaler Handel mit Betäubungsmitteln – Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Allach

Fall 1:

Im Rahmen vom Kriminalfachdezernats 8 (Rauschgiftdelikte) wurde bekannt, dass ein 33-Jähriger aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn mutmaßlich illegal mit Betäubungsmitteln handelt.

Der daraufhin, auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I, erwirkte richterliche Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung im Bereich der Bahnhofstraße wurde am Freitag, 04.11.2022, gegen 12:00 Uhr, vollzogen und der 33-Jährige festgenommen. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Bei der Durchsuchung seines Zimmers wurde eine nicht geringe Menge synthetischer Betäubungsmittel (darunter rund 150 g Amphetamin) und Kokain in verschiedenen Verstecken aufgefunden und beschlagnahmt.

Fall 2:

Samstag, 05.11.2022, gegen 17:15 Uhr, bemerkten zivile Polizeibeamte eine auffällige Person im Bereich der Otto-Warburg-Straße (Allach) und wollten diese kontrollieren. Der kontrollierte 20-Jährige (mit Wohnsitz in Allach) wurde dabei zunehmend nervöser und versuchte gleich darauf zu flüchten.

Er wurde jedoch von den Polizeibeamten eingeholt und festgehalten. Dagegen wehrte sich der 20-Jährige und schlug nach den Einsatzkräften. Er wurde deshalb fixiert und anschließend durchsucht. Dabei wurde bei ihm ein Beutel mit einer nicht geringen Menge Kokain aufgefunden und beschlagnahmt. Bei der daraufhin richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden anschließend weitere Betäubungsmittel sowie mutmaßlich zum diesbezüglichen Handel treiben vorgehaltene Materialien aufgefunden und beschlagnahmt.

Der 20-Jährige wurde u.a. wegen eines illegalen Handels mit Betäubungsmittel sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Ein zunächst eröffneter richterlicher Haftbefehl wurde vorläufig unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Bei beiden Sachverhalten dauern die Ermittlungen des zuständigen Kommissariats 83 (Rauschgiftdelikte) an.

1793. Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw; eine Person leicht verletzt – Höhenkirchen Siegertsbrunn

Am Montag, 14.11.2022, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Lkw auf der Staatsstraße 2079 in Richtung Oberpframmern und beabsichtigte, kurz nach der Harthauser Straße nach links in ein Betriebsgelände abzubiegen.

Hinter dem Lkw des 37-Jährigen fuhren fünf Pkw. Da der 37-Jährige mit seinem Lkw abbiegen wollte, verringerte er die Geschwindigkeit und blinkte nach links. Dies interpretierte die 21-jährige Fahrerin des fünftletzten Pkw hinter dem Lkw jedoch irrtümlich als Aufforderung zum Linksüberholen. Die 21-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach setzte daraufhin zum Überholen der Fahrzeugkolonne an.

Da der 37-jährige Lkw-Fahrer zwischenzeitlich jedoch nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Lkw und dem Pkw der 21-jährigen Fahrerin. Der Pkw wurde durch den Zusammenstoß nach links in eine Einfahrt abgelenkt und beschädigte dabei ein Firmenschild des dort ansässigen Unternehmens.

Die 21-jährige Fahrerin des Pkw wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Münchner Klinik verbracht. Der 37-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße 2079 in beide Richtungen gesperrt werden und es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen wurden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1794. Raub durch falschen Handwerker – Waldtrudering

Am Montag, 14.11.2022, gegen 19:20 Uhr, teilte eine 59-Jährige mit Wohnsitz in München mit, dass am selben Tag gegen 18:30 Uhr, ein bislang unbekannter Täter bei ihrer über 80-jährigen Schwiegermutter mit Wohnsitz in München geklingelt hätte. Er gab vor, dass er wegen eines angeblichen Rohrbruchs in der Nähe die Wasserhähne im Haus überprüfen müsste.

Die über 80-Jährige ließ den unbekannten Täter in die Wohnung und führte ihn ins Bad und in die Küche, wo die Wasserhähne überprüft wurden. Anschließend verabschiedete sich der unbekannte Täter und riss hierbei der Geschädigten ein Goldkettchen vom rechten Arm. Sie blieb dabei unverletzt.

Nach der Mitteilung wurden durch die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Münchens sofort mehrere Streifen zur Wohnung der Geschädigten entsandt. Im Rahmen der Abklärung vor Ort stellte sich heraus, dass der oder die unbekannten Täter zusätzlich auch Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro aus der Küche entwendet hatten.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat das Kommissariat 65 (Trickbetrug) des Münchner Polizeipräsidiums.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlank, kurzes dunkles Haar, Brille, bekleidet mit einem grauen Hemd und einer Strickjacke, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Waldtruderinger Straße, Tangastraße, (Waldtrudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1795. Versuchter Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte – Schwabing

Am Montag, 14.11.2022, gegen 14:00 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Täter bei einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München und gaben vor, dass sie Kriminalbeamte seien und es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben hätte. Die unbekannten Täter gaben an, dass sie die Wertgegenstände der Geschädigten überprüfen wollen.

Die über 80-Jährige zeigte den Tätern einen leeren Möbeltresor und gab an keine Wertsachen zu besitzen. Daraufhin verließen die Täter sofort die Wohnung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat das Kommissariat 65 (Trickbetrug) des Münchner Polizeipräsidiums übernommen.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild,

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rossinistraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

1796. Vermisstenfall – Öffentlichkeitsfahndung - Unterhaching

Seit Samstag, 05.11.2022 gegen 16.40 Uhr wird aus Unterhaching eine 39-Jährige vermisst. Sie wurde zuletzt beim Einkaufen in einem Geschäft in Unterhaching gesehen. Seitdem ist sie jedoch spurlos verschwunden. Sämtliche Überprüfungen in Bezug auf mögliche Aufenthaltsorte der 39-Jährigen verliefen bislang ergebnislos. Aufgrund der Gesamtumstände wird hier nun wegen Verdacht eines Gewaltdeliktes ermittelt. Die weitere Bearbeitung wurde darum vom Kommissariat 11 übernommen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Sie ist 39 Jahre alt, hat blonde längere Haare und eine schlanke Statur, die zuletzt getragene Kleidung ist nicht gesichert bekannt

Zeugenaufruf:

Wer hat die 39-Jährige in der Zeit ab Samstag, 05.11.2022 nach 16.40 Uhr gesehen?

Wer kann ansonsten Angaben zu den Lebensumständen der 39-Jährigen machen?

Wer hat sonstige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nähere Informationen zur Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/038835/index.html