Louis-Vuitton Tasche aus Mercedes gestohlen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Aus einem vermutlich unverschlossenen Mercedes hat am Sonntagnachmittag ein Unbekannter eine Louis-Vuitton Herren Umhängetasche gestohlen. Der Mercedes parkte in der Zeit von 15:00 bis 15:30 Uhr in der Weißenburger Straße gegenüber einem Juwelier und anschließend bis 16:30 Uhr in der Hanauer Straße in der Nähe eines Solariums. Nach dem Besuch in dem Solarium fiel dem Eigentümer auf, dass die Tasche nicht mehr auf dem Beifahrersitz lag.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Seitenscheibe an dreirädriger Piaggio Ape beschädigt

MILTENBERG. Die Seitenscheibe einer in der Engelbergstraße geparkten dreirädrigen Ape von Piaggio hat in der Nacht von Samstag 23:00 Uhr auf Sonntag 08:00 Uhr ein Unbekannter eingeschlagen. Zusätzlich stellte der Eigentümer mehrere Beulen an dem Fahrzeug fest, sodass sich der Schaden auf rund 3.000 Euro belaufen wird.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Auf Pannenfahrzeug aufgefahren

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf ein Pannenfahrzeug ist am Sonntagabend ein 35-Jähriger mit seinem Pkw aufgefahren. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach stellten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch fest und ermitteln nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Auf dem Weg in Richtung Würzburg kam eine 19-Jährige aufgrund eines technischen Defekts an ihrem Pkw auf der Nebenfahrbahn der A 3 an der Anschlussstelle Stockstadt zum Stehen. Der nachfolgende Fahrer eines Elektrofahrzeuges erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Pannenfahrzeug auf. Bis zur Abschleppung beider Fahrzeuge musste die Nebenfahrbahn anfänglich vollständig und später teilweise gesperrt werden. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten unverletzt.

Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 25-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,16 mg/l und zieht nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nach sich.