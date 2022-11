3085 - Betrunkene Autofahrerin unterwegs

Gersthofen - Am Freitag erhielt die Polizei Gersthofen die Mitteilung, dass eine Frau in Schlangenlinien in der Stadt umherfährt. Gegen 18.15 Uhr konnte die Frau in der Dieselstr. einer Kontrolle unterzogen werden. Nach Öffnen der Tür drang bereits starker Alkoholgeruch aus dem Innenraum. Der Test erbrachte einen Wert von ca. 1,6 Promille. Die 72-jährige Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde einbehalten.

3086 - Kurioser Rollerdiebstahl

Kissing - In der Zeit vom 12.11.2022, 08:00 Uhr, bis zum 13.11.2022, 12:00 Uhr, wurde in der Lechfeldstraße ein grüner Motorroller der Marke Piaggio entwendet. Der Motorroller war in einer Hofeinfahrt vor dem Wohnhaus abgestellt. Das ungewöhnliche dabei ist, dass der Täter am Tatort einen anderen Motorroller zurückgelassen hat. Dieser Motorroller, an dem sich kein Kennzeichen befand, stammt wohl ebenfalls aus einem Diebstahl, da er aufgebrochen war. Hinweise auf den Täter und dem Eigentümer des zurückgelassenen Motorrollers sind nicht bekannt. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710.