LKR. CHAM und REGEN. Die Kriminalpolizei Regensburg konnte die Diebstähle mehrerer Pkws im Raum Cham beziehungsweise Regen klären. Ein Mann befindet sich in Haft.

Ein 48-Jähriger steht im Verdacht über mehrere Wochen hinweg verschiedene Eigentumsdelikte in Ostbayern begangen zu haben.

Ihm werden der Diebstahl eines Audi A6 in Schorndorf, eines VW Busses in Bad Kötzting, einer Mercedes B-Klasse in Böbrach sowie eines BMW X1 in Prackenbach vorgeworfen. Bei den Taten verwendete er die zuvor entwendeten Originalschlüssel.

Der Mann steht außerdem im Verdacht gestohlene Kennzeichen an den Fahrzeugen verwendet zu haben.

Durch umfangreiche Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Regensburg insgesamt 12 Fälle zusammenführen. Dem Verdächtigen werden neben den Kfz-Diebstählen zudem Pkw-Aufbrüche in Lam und Arnbruck, bei denen er Bargeld erbeutete, sowie der Diebstahl hochwertiger Fahrräder und E-Bikes vorgeworfen. Der Wert der gesamten Beute liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Der Beschuldigte konnte nach intensiven Fahndungsmaßnahmen in Amberg festgenommen werden. Er saß hierbei am Steuer des entwendeten Audi.

Bei der Festnahme wurde festgestellt, dass gegen den Mann bereits in anderer Sache ein Haftbefehl vorlag. Er wurde deshalb in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.