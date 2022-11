REGENSBURG. Ein 43-Jähriger beschäftigte die Regensburger Polizei am Sonntag gleich mehrere Male. Am Ende wurde er psychiatrisch untergebracht.

Am Sonntag, 13. November 2022, erreichten die Polizei über den Tag verteilt mehrere Anrufe aus einem Wohnhaus im Stadtteil Königswiesen. Dabei wurde wiederholt ein 43-jähriger Mann auffällig, der unter anderem seine Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus verbal bedrohte, laut schrie und gegen Fenster und Türen hämmerte. Außerdem spielte er bei geöffneten Fenstern in den Nachtstunden überlaute Musik ab. Darüber hinaus hängte der Beschuldigte am Abend eine verbotene Reichskriegsflagge aus der Zeit des Nationalsozialismus öffentlich sichtbar zum Fenster hinaus. Schließlich wurde die Fahne sichergestellt und der alkoholisierte Mann von der Polizei in einer Fachklinik untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Regensburg Süd und der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.