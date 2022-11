1784. Festnahme eines Exhibitionisten – Olympiapark

Am Sonntag, 13.11.2022, gegen 15:15 Uhr, verständigte ein Mitarbeiter eines öffentlichen Schwimmbades die Einsatzzentrale der Polizei in München. Eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München hatte sich gerade in der Umkleide aufgehalten, als sich ein unbekannter Mann vor ihr entblößte. Die 30-Jährige machte daraufhin andere Badegäste und das Personal des Schwimmbades auf den Vorfall aufmerksam. Dieses informierte die Polizei und hielt den Tatverdächtigen fest.

Bei Eintreffen der Polizei wurde der 32-jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg vorläufig festgenommen. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

1785. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Kfz-Diebstahl – Milbertshofen

Am Samstag, 12.11.2022, gegen 20:30 Uhr, erstattete ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München, auf einer Polizeidienststelle Anzeige, weil ihr Pkw BMW entwendet worden war. Sie hatten den Pkw am Freitag, 11.11.2022, im Bereich Ramersdorf-Perlach auf der Straße geparkt und am Samstag, 12.11.2022, festgestellt, dass der Pkw nicht mehr an der Parkörtlichkeit abgestellt war.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug im Bereich Milbertshofen festgestellt und angehalten werden. Der Fahrer ist ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, gegen den nun wegen Diebstahl des Fahrzeuges und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 54 (Kfz-Delikte) des Polizeipräsidiums München.

1786. Betriebsunfall; verletzte Person nun verstorben – Marsfeld

-siehe Medieninformation vom 03.11.2022, Nr. 1727

Wie bereits berichtet, wurde am Mittwoch, 02.11.2022 ein 49-Jähriger Busfahrer durch die seitliche Gepäckklappe eines Busses eingeklemmt. Der 49-Jährige ist nun am Donnerstag, 10.11.2022, im Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen durch das Kommissariat 13 (Betriebsunfälle) dauern an.

1787. Einbruchdiebstahl in Geschäftsräume – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 13.11.2022, gegen 05:30 Uhr, stellten Beschäftigte eines Sicherheitsdienstes einer Behörde fest, dass jemand das Fenster eines dortigen Gebäudes gewaltsam geöffnet hatte und in die Büros des Sicherheitsdienstes eingedrungen war.

Die daraufhin entsandten Polizeibeamten stellten fest, dass die Büros durchsucht worden waren. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden Bekleidung, eine Tasche, etwa 30 Euro Bargeld und Lebensmittel entwendet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchskriminalität) des Polizeipräsidiums München.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bayerstraße, Martin-Greif-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1788. Wohnungseinbruch – Freimann

Am Sonntag, 13.11.2022, zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrasse in die Wohnung einer über 80-jährigen Münchnerin ein.

Nach Durchsuchung der Räumlichkeiten wurden mehrere Schmuckgegenstände entwendet. Der oder die unbekannten Täter flüchteten anschließend in bislang unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Grusonstraße, Rainackerweg, Heidemannstraße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1789. Sexuelle Belästigung – Neuhausen

Am Sonntag, 13.11.2022, gegen 21:50 Uhr, wurde eine 24-Jährige mit Wohnsitz in München auf dem Heimweg von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, welcher ihr Geld für eine Massage anbot. Als die 24-Jährige dies ablehnte, griff ihr der Mann unvermittelt an das Gesäß und in den Schritt und versuchte sie an sich zu ziehen.

Durch sofortige Gegenwehr konnte sich die 24-Jährige losreißen und flüchten. Der Mann entkam daraufhin in unbekannte Richtung.

Kurz darauf schilderte die 24-Jährige den Vorfall der Polizei. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) des Polizeipräsidiums München übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schlank, kurze Haare, asiatisches Aussehen, trug einen schwarzer Mund-Nasen-Schutz, sprach gebrochenes Deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Pötschnerstraße, Gudrunstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1790. Versuchter Raub – Marsfeld

Am Samstag, 12.11.2022, gegen 01:45 Uhr, wurde ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Mühldorf auf der Arnulfstraße von einer bislang unbekannten männlichen Person auf Geld angesprochen und anschließend zu Boden geschlagen. Am Boden liegend wurde er von dem unbekannten Mann weiter mit Füßen getreten.

Dieser ließ erst von dem 19-Jährigen ab, als weitere Personen den Vorfall mitbekamen und sich bemerkbar machten. Der unbekannte Mann flüchtete daraufhin unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Der 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Münchner Krankenhaus gebracht und dort ambulant versorgt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) aufgenommen.

1791. Zwei Raubdelikte – Altstadt

Fall 1:

Am Sonntag, 13.11.2022, gegen 04:15 Uhr teilte ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München dem Notruf des Polizeipräsidiums München mit, dass er überfallen worden wäre.

Sofort wurden mehrere Streifen zu dem Geschädigten entsandt. Dieser gab an, dass er gegen 03:45 Uhr über den Karlsplatz (Stachus) gelaufen war. Dort wären zwei ihm unbekannte männliche Personen auf ihn zugekommen und hätten ihn gegen eine Schaufensterscheibe gedrückt. Die Täter hielten dem 18-Jährigen einen unbekannten, silbernen Gegenstand an den Hals. Einer der beiden Täter forderte die Herausgabe seines gesamten Geldes. Offenbar wegen vorbeigehender Passanten ließen die beiden unbekannten Täter vor Herausgabe des Geldes von dem Geschädigten ab und entfernten sich von der Örtlichkeit.

Die beiden unbekannten Täter werden vom Geschädigten wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 – 22 Jahre alt, ca. 1,75 m – 1,80 m groß, breite Statur, Raucher, dunkle Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer Winterjacke

Täter 2:

Männlich, ca. 18 – 20 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild, schlanke Statur

Fall 2:

Am Sonntag, 13.11.2022, gegen 05:40 Uhr, wurde der Polizeinotruf des Polizeipräsidiums München über ein mögliches Körperverletzungsdelikt im Bereich des Karlsplatz (Stachus) informiert.

Sofort wurden mehrere Streifen zum Ereignisort entsandt. Dort stellte sich heraus, dass ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München sich vor einem dortigen Imbiss in russischer Sprache mit seiner Frau unterhalten hatte. Eine Personengruppe mit vier Männern und zwei Frauen ging an dem Imbiss vorbei, und fragten den 31-Jährigen offenbar wegen der Sprache nach seiner Einstellung zum Ukraine-Konflikt. Es kam zu einer hitzigen Diskussion, die zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. Der Geschädigte wurde zu Boden geschlagen und auch dort noch weiter getreten. Außerdem wurden ihm offenbar mit einem Messer leichte Schnittverletzungen beigefügt. Die Täter nahmen dem 31-Jährigen etwa 800 Euro Bargeld aus der Tasche und entfernten sich.

Die Tätergruppe soll in polnischer Sprache gesprochen haben. Eine weitere Täterbeschreibung liegt nicht vor.

In beiden Fällen führt die Ermittlungen das Kommissariat 21 (Raubdelikte) des Polizeipräsidiums München.

Zeugenaufruf:

Wer hat in beiden Fällen in den angegebenen Zeiträumen im Bereich des Karlsplatzes (Stachus) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.