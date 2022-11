SCHWARZENBACH AM WALD, LKR. HOF. Montagmorgen erlitt eine 21-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B173 tödliche Verletzungen.

Um kurz nach 8 Uhr fuhr die junge Frau mit ihrem Auto auf der B173 von Wallenfels Richtung Schwarzenbach am Wald, als sie nahe des Gemeindeteils Schübelhammer von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und wählte den Notruf. Kräfte der Feuerwehr, der Polizei Naila sowie des Rettungsdienstes und eine Notärztin eilten zum Unfallort. Für die 21-Jährige kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Um die Streifen der Polizei Naila bei der Unfallaufnahme und Klärung der Unfallursache zu unterstützen, kamen ein Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Hof sowie ein Gutachter an die Unfallstelle. Die B173 ist derzeit noch gesperrt (Stand 10.50 Uhr).