OBERFRANKEN. Kriminalität stoppt nicht an der Landesgrenze. Daher fand auch in diesem Herbst wieder eine gemeinsame Fahndungs-und Kontrollaktion der Länderpolizeien Bayern und Sachsen in Zusammenarbeit mit Bundespolizei und Zoll statt. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Bekämpfung von grenzüberschreitender Wohnungseinbruchskriminalität. Auf Autobahnen und Bundesstraßen nahmen die Polizisten eine Vielzahl von Fahrzeugen und deren Insassen genauer unter die Lupe und deckten mehrere Straftaten auf.

In der Zeit von Samstag, 26. Oktober 2022, bis Freitag, 9. November 2022, fanden im Rahmen einer länderübergreifenden Kooperation von den Polizeien in Bayern und den angrenzenden Bundesländern Schwerpunktkontrollen statt, bei denen rund 4.500 uniformierte und zivile Polizeibeamte eingesetzt waren. Die oberfränkische Polizei wirkte hierbei mit zahlreichen Beamten verschiedener Dienststellen mit und kooperierte eng mit ihren Kollegen aus Sachsen, die unter Beteiligung des Fahndungs- und Kompetenzzentrums Vogtland mit Sitz in Plauen tatkräftig unterstützten. Auch Zoll und Bundespolizei waren an den hochfränkischen Kontrollen beteiligt, in deren Zusammenhang neben einer Reihe von Ordnungswidrigkeiten auch einige Straftaten festgestellt wurden. Die Beamten richteten Kontrollstellen bei den Autobahnen A9, A93 und auf der Bundesstraße 303 ein und überprüften rund 300 Personen und 250 Fahrzeuge. Obgleich das Hauptaugenmerk der Schwerpunktaktion auf Wohnungseinbrecher gerichtet war, förderten die Kontrollen unter anderem auch mehrere Rauschgift-, Verkehrsdelikte und Verstöße im Zusammenhang mit illegalen Waffen zu Tage.

Auch die Bevölkerung kann die Polizei bei der Bekämpfung von Wohnungseinbruchskriminalität unterstützen. Immer wieder kommt es vor, dass durch rasches Handeln der Bürger Wohnungseinbrecher auf frischer Tat festgenommen werden können. Zögern Sie nicht, wenn Ihnen unbekannte bzw. verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffallen und wählen Sie unverzüglich den Notruf 110.