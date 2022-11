3075 - Erst Türsteher, dann Polizisten angegriffen

Innenstadt - Am Samstag (12.11.2022) wurde die Polizei gegen 03:30 Uhr zu einer Diskothek in der Riedinger Straße gerufen. Im Inneren der Diskothek ist zuvor ein 36-jähriger Mann eingeschlafen. Als ein Türsteher versuchte den Mann zu wecken, wurde dieser sofort aggressiv und schlug auf den Türsteher ein. Einem zweiten Türsteher, welcher versuchte einzugreifen, schüttete der 36-Jährige Wasser ins Gesicht.

Da sich der 36-Jährige weiterhin weigerte die Diskothek zu verlassen, wurde die Polizei hinzugerufen. Auch durch die Beamten konnte der Mann nicht beruhigt werden, weshalb ihm Handschellen angelegt werden sollten. Hiergegen wehrte sich der 36-Jährige jedoch und versuchte die Polizisten zu treten. Dem Mann konnten trotzdem die Handschellen angelegt werden. Er wurde im Anschluss aus der Diskothek getragen. Da er sich auch außerhalb der Diskothek nicht beruhigen konnte, musste er die Nacht schließlich im Polizeiarrest verbringen.

Einer der Türsteher erlitt durch die Schläge des 36-Jährigen leichte Verletzungen. Die Polizeibeamten wurden durch die Widerstandshandlungen nicht verletzt.

Der 36-Jährigen muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand verantworten.

3076 - Verkehrsunfallfluchten in Pfersee

Pfersee - Am Freitag (11.11.2022) wurde in der Zeit von 10:15 - 11:30 Uhr ein Pkw in der Stadtberger Straße, Höhe Hausnummer 21, angefahren. Der Pkw Kia wurde am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Eine bislang unbekannte Person beschädigte den Pkw am rechten Außenspiegel und entfernte sich im Anschluss ohne die Polizei über den Unfall zu verständigen.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.



Pfersee - In der Zeit von Donnerstag (10.11.2022) 20:00 Uhr auf Freitag (11.11.2022) 10:30 Uhr wurde ein in der Käzböckstraße, Höhe Hausnummer 29, abgestellter Pkw Skoda beschädigt. Der Pkw stand am rechten Fahrbahnrand und wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der linken Front beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher ohne die Polizei hinzuzurufen.

Der Sachschaden wird in diesem Fall auf 1.200 Euro geschätzt.



Pfersee - In der Zeit von Freitag (11.11.2022) 16:00 Uhr auf Samstag (12.11.2022) 09:30 Uhr wurde ein in der Eberlestraße, Höhe Hausnummer 10, abgestellter Pkw durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher beschädigte den Außenspiegel des abgestellten Pkw Opel. Auch in diesem Fall wurde die Polizei nicht über den Unfall informiert.

Der Sachschaden wird auf circa 250 Euro geschätzt.

Zeugen werden in allen Fällen gebeten sich bei der PI Augsburg 6 unter der 0821/323-2610 zu melden.