INGOLSTADT.Bei einem Einbruch in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Ingolstadt erbeuteten die Täter Bargeld und eine Kaffeemaschine. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitag (11.11.) zwischen 08:45 Uhr und 13:15 Uhr drangen Unbekannte in das Mehrparteienhaus an der Gustav-Mahler Straße ein und verschafften sich durch das Aufhebeln von Türen Zutritt zu zwei Wohnungen.

Neben Bargeld und Spardosen entwendeten die Täter auch einen Kaffeekapselmaschine der Marke EXPRESSI. Sie konnten den Tatort unerkannt verlassen.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 0841-93430 in Verbindung zu setzen.