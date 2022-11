OBERAUDORF, LKR. ROSENHEIM. Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich richtete ein Brand in einem Hotel im Gemeindebereich von Oberaudorf an, der am Samstagnachmittag, 12. November 2022, ausgebrochen war. Insgesamt sieben Personen erlitten dabei leichte Rauchgasvergiftungen, darunter auch ein Säugling. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr ein Brand in einem Hotel im Gemeindebereich von Oberaudorf im Ortsteil Tatzelwurm gemeldet.

Die alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten das Feuer sehr rasch unter Kontrolle bringen. Des Weiteren konnten die Einsatzkräfte einige Personen über die Rettungsleiter aus dem Gebäude bringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt, darunter auch ein Säugling. Alle Personen mussten nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Sie konnten vor Ort vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf leichte Rauchgasvergiftungen medizinisch versorgt werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm noch vor Ort die kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden, dies ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Kripo liegen derzeit aber keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.