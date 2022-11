NEUFAHRN B. FREISING.Seit dem 11.11.2022 gegen 15:20 Uhr wird der 22-jährige Divisan REGINOLD-KIRUPAINAYAGAMPILLAI vermisst.

Herr Reginold-Kirupainayagampillai ist schwerbehindert und stumm. Er verließ gestern das Wohnhaus der Eltern in Neufahrn b.Freising und stieg vermutlich in eine S-Bahn in unbekannte Richtung. Sobald Herr Reginold-Kirupainayagampillai in einen Zug steigt, verliert er die Orientierung, fährt mit dem Zug bis zu einem beliebigen Bahnhof und steigt dort aus oder um. Herr Reginold-Kirupainayagampillai hält sich also vermutlich in einem Zug, in einem Bahnhof oder dessen Nähe auf.

Herr Reginold-Kirupainayagampillai ist 1,52 m groß, schlank, hat kurze schwarze Haare und ist indischer Herkunft. Er trägt einen grauen Pullover, eine rote kurze Hose und schwarze Hausschuhe (kein festes Schuhwerk).

Zeugen, die Herrn Reginold-Kirupainayagampillai gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neufahrn b.Freising (08165/95100) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.