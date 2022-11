UNTERELCHINGEN. Am Samstag, den 12.11.2022, gegen 08:42 Uhr geriet ein Baucontainer, welcher zum Aufenthalt der Arbeiter dient, in Brand. Da dieser in unmittelbarer Nähe zu einer Firmenhalle stand, geriet auch diese teilweise in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Dennoch brannte der Container vollends aus und auch das Firmengebäude wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Es waren an der Brandörtlichkeit insgesamt 53 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Langenau, Oberelchingen sowie Unterelchingen, sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung der Brandursache wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0731/8013-0 erbeten.

(KPI Memmingen – KDD)