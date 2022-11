BAMBERG. Aus der Jackentasche entwendeten Unbekannte am Donnerstagnachmittag das Smartphone einer Touristenführerin im Stadtgebiet Bamberg. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Zeugenhinweise.

Kurz nach 16 Uhr befand sich die 65-jährige Frau mit einer Touristengruppe in der Bamberger Altstadt, auf Höhe des Brunnens „Gabelmann“ in der Straße „Grüner Markt“. Als sie dort schließlich nach ihrem Handy suchte, bemerkte sie das Fehlen des Smartphones. Laut Angaben der Frau hatte sie es wenige Minuten zuvor aus ihrem Rucksack geholt und in die seitliche Jackentasche gesteckt. In der kurzen Zeit gelang es wohl dem Täter oder den Tätern unbemerkt das Smartphone ihres Opfers zu stehlen.

Ob es sich um einen oder mehrere Taschendiebe handelt ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 um Mitteilungen von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise auf den oder die Unbekannten geben können.