WÜRZBURG / SANDERAU. Bei einem Einbruch in der Nacht zum Samstag haben die unbekannten Täter Mobiltelefone im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach begaben sich die Täter gegen 04:30 Uhr an das Geschäft in der Platenstraße und öffneten gewaltsam die Eingangstüre. In der Folge gelangten sie in die Verkaufsräume und flüchteten nur kurze Zeit später mit Mobiltelefonen im Wert von rund 5.000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 1.500 Euro.

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung über den Einbruch begaben sich mehrere Streifen der Würzburger Polizei an die Tatörtlichkeit. Vor Ort konnte jedoch bereits niemand mehr festgestellt werden. Auch eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.