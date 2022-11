NEU-ULM, ORTSTEIL PFUHL. Von Donnerstag, den 10.11.2022, 16:00 Uhr, bis Freitag, den 11.11.2022, 16:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Frühlingstraße. Der Täter gelangte durch ein Fenster in das Objekt. Das gesamte Wohnhaus wurde durch den Täter nach Wertgegenständen durchsucht. Der genaue Entwendungsschaden kann bis dato jedoch noch nicht beziffert werden. An dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Neu – Ulm, sowie den Kriminaldauerdienst (KDD) Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu – Ulm geführt. Sachdienliche Hinweise werden unter Rufnummer 0731/8013-0 erbeten. (KPI Memmingen – KDD)

