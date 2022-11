MARKT SCHWABEN,LKRS.EBERSBERG.Unbekannte drangen in der Nacht auf Donnerstag in ein Fachgeschäft für Tierbedarf an der Gutenbergstraße ein.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19:15 Uhr und Donnerstag, 06:30 Uhr, hebelten die Unbekannten mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume nach Beute. Einen vorgefundenen Tresor öffneten die Täter gewaltsam und entnahmen daraus einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Vor der Flucht der Einbrecher entleerten diese einen Pulverfeuerlöscher in den Räumen. Der unter Anderem hierdurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 15 000 Euro.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08122-9680 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.