REGENSBURG. In der Nacht zu Donnerstag gerieten zwei alkoholisierte Männer aneinander. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Donnerstag, 10.11.2022, kam es wenige Minuten nach Mitternacht in der Von-der-Tann-Straße in Regensburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern im Alter von 40 und 57 Jahren. Die Jüngere soll dem Älteren im Laufe des Streits mit Reizgas ins Gesicht gesprüht haben und ihn zudem beleidigt haben. Die Streitenden wurden zur PI Regensburg Süd verbracht und ärztlich behandelt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt die Kriminalpolizei Regensburg.