3068 – Müll illegal und gefährlich entsorgt

Hammerschmiede – Am Donnerstag wurde der Polizei gegen 20.00 Uhr illegal entsorgter Müll in der Mühlhauser Straße auf Höhe der landwirtschaftlichen Überführung mitgeteilt. Die Streife staunte aber nicht schlecht über den Abladeort: Teile einer Schlafcouch, Kompost und diverser Unrat wurde auf der Straße am rechten Fahrbahnrand abgeladen. Um zu verhindern, dass Verkehrsteilnehmer das Hindernis auf der Fahrbahn übersehen und es zu einem Unfall kommt, sicherte ein Zeuge den Bereich mit einem Warndreieck ab. Die Polizeistreife räumte die Gegenstände schließlich von der Fahrbahn. Gegen den unbekannten Müllentsorger wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Hierzu bittet die PI Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 um Zeugenhinweise.

3069 – Kirchenfenster eingeworfen

Hochzoll – Im Zeitraum von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.00 Uhr, (09./10.11.2022) wurden Fenster der Kirche Hl. Geist in der Grüntenstraße 19 beschädigt. Ein oder mehrere Unbekannte warfen dabei vermutlich mit kleineren Steinen neun Fenster ein. Der Schaden wird auf mindestens 2.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0821/323-2310 bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost zu melden.

3070 – Mercedes zerkratzt

Innenstadt – In der Zeit von Dienstag, 16.45 Uhr, bis Mittwoch, 01.00 Uhr (08./09.11.2022) zerkratzte ein bislang Unbekannter in der Lechhauser Straße einen Mercedes V-Klasse. Dieser stand auf einem Personalparkplatz auf Höhe der Hausnummer 22. Die Kratzer sind auf einer Länge von knapp zwei Meter vorhanden, wodurch ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro entstanden sein dürfte. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet unter Tel. 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

3071 – Nach Unfall geflüchtet

Haunstetten-Siebenbrunn – In der Zeit von 06.11.2022, 23.00 Uhr, bis 09.11.2022, 15.00 Uhr, (Sonntag bis Mittwoch) wurde ein Hyundai Santa Fe in der Flachstraße beschädigt. Das Fahrzeug stand in dieser Zeit geparkt auf Höhe der Hausnummer 38. Ein bislang Unbekannter touchierte mit seinem Fahrzeug den Hyundai und beschädigte ihn dabei. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den Unfall bzw. die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

3072 – Freundin bewahrt 49-Jährige vor hohen Schaden

Augsburg – Bereits Ende August lernte eine 49-jährige Augsburgerin über eine Online-Plattform einen angeblichen US-Amerikaner kennen. Damit er offenbar das Vertrauen der Frau gewinnt, erhielt diese vorrübergehenden Zugriff auf den ausländischen Bankaccount des Mannes und tätigte für ihn zwei Überweisungen mit jeweils sehr hohen Geldbeträgen. Als Grund gab der Mann an, im Ausland zu sein und eine schlechte Internetverbindung zu haben, weshalb er selber die Überweisung nicht tätigen könne.

Unter einem Vorwand bat der Mann schließlich die 49-Jährige selbst um Geld. Fortan wurde die Frau durch zahlreiche Nachrichten und Anrufe unter Druck gesetzt. Kurz bevor die Frau eine Zahlung mehrerer tausend Euro tätigen wollte, erzählte sie vor kurzem einer Freundin von ihrer Bekanntschaft. Dadurch fiel der Schwindel auf und die Polizei wurde umgehend informiert. Ein finanzieller Schaden konnte – vor allem dank der aufmerksamen Freundin – verhindert werden.

Mehr Infos zum Thema Scamming und wie man sich davor schützen kann:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/