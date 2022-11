ROSENHEIM, ORTSTEIL PANG. In der Nacht auf Mittwoch, den 9. November 2022, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (9. November 2022) brachen in der Zeit von 00.15 bis 06.00 Uhr bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Panger Straße im Rosenheimer Ortsteil Pang ein. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Erbeutet wurde laut ersten Erkenntnissen Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im niedrigen vierstelligen Bereich bewegen.

Beamte der Spurensicherung der Kriminalpolizei Rosenheim sicherten vor Ort Spuren. Die weitere Sachbearbeitung führt das Fachkommissariat 2 der Kripo Rosenheim.

Im Zuge der ersten Ermittlungen der Kripo wurde eine männliche Person beschrieben, die sich vor der Tat in der Gaststätte aufgehalten haben soll. Ob diese Person im Zusammenhang mit der Tat steht, ist bislang noch unklar. Diese wurde von einem Zeugen wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, kurze dunkle Haare, kein Bart oder max. 3-Tage-Bart, keine Brille, evtl. osteuropäisch od. südländisch, rundes Gesicht, er trug einen schwarzen bzw. dunklen Pullover und vermutlich eine Jeans, auf dem Pullover waren neonfarbige (gelb-rot) Muster/Buchstaben, sowie am rechten Ellenbogen der Buchstabe „L“ zu sehen.

Die Kripo Rosenheim bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise:

Wer hat im besagten Tatzeitraum im Umfeld des Tatorts verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Wer kann Angaben zu einer so beschriebenen Person machen?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 erbeten.