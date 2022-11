ALTDORF. (1367)

Am Mittwochnachmittag (09.11.2022) konnte in Burgthann (Lkrs. Nürnberger Land) ein mutmaßlicher Rezeptfälscher festgenommen werden. Der 21-jährige Tatverdächtige versuchte davor in einer Apotheke Medikamente zu erschleichen.

Ein zunächst unbekannter Mann betrat eine Apotheke im Ortsteil Oberferrieden und legte ein offenbar gefälschtes Rezept vor. Eine Mitarbeiterin erkannte die Fälschung, vereinbarte mit dem Mann einen Abholtermin und verständigte daraufhin die Polizei.

Zum vereinbarten Zeitpunkt wurde der Tatverdächtige bereits von der alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Altdorf erwartet und vorläufig festgenommen.

Die daraufhin durchgeführte Durchsuchung des Fahrzeugs, mit welchem er zuvor zur Apotheke fuhr, führte zum Auffinden weiterer mutmaßlich gefälschter Rezepte und sowie einer geringen Menge Betäubungsmittel.

Der 21-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt