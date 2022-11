Zeugin wird 23-Jährigem zum Verhängnis - Unfallflucht nach kurzer Zeit geklärt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Eine Unfallflucht am Donnerstagnachmittag konnte dank einer aufmerksamen Zeugin innerhalb weniger Minuten geklärt werden. Diese führte die Beamten auf die Spur des 23-jährigen Fahrers.

Der zunächst unbekannte Fahrer eines Fiats befand ich am Donnerstag gegen 16:15 Uhr im Bereich der Ernsthofstraße. Beim Versuch, rückwärts in eine Parklücke zu fahren, touchierte er einen dort geparkten Fiat und beschädigte diesen an der Stoßstange. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort und parkte in der naheliegenden Ruhrstraße.

Das Verhalten des Mannes konnte glücklicherweise von einer aufmerksamen Zeugin von ihrem Balkon aus beobachtet werden. Diese notierte sich neben dem Kennzeichen des Fiats auch eine Personenbeschreibung des Fahrers. Zudem informierte sie den Halter des beschädigten Fahrzeugs.

Eine Streife der Aschaffenburger Polizei konnte vor Ort schließlich den Unfallverursacher sowie dessen Pkw feststellen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die unterfränkische Polizei lobt ausdrücklich das vorbildliche Verhalten der Unfallzeugin. Durch ihre Beobachtung konnte zum einem die Unfallflucht schnell geklärt werden. Zudem muss der Halter des beschädigten Fahrzeugs nicht auf den Kosten für die Reparatur seines Fahrzeugs sitzen bleiben.

67-Jährige touchiert drei geparkte Pkw - Bei Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend sind insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt worden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Unfallverursacherin ergab einen Wert von rund einem Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr die 67-Jährige die Beckerstraße und touchierte zunächst zwei geparkte Pkw am Außenspiegel. Die Fahrt der Frau endete schließlich nach einer frontalen Kollision mit einem dritten Fahrzeug.

Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg begab sich zur Unfallaufnahme an die Örtlichkeit und musste hierbei bei der 67-Jährigen Alkoholgeruch feststellen. Ein anschließender Test ergab einen Wert von rund einem Promille. Dies hatte für die Frau eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung ihres Führerscheins zur Folge.

Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Wer vermisst seinen Schlüsselbund? - Obernburger Polizei sucht Eigentümer

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Bereits am 03. November wurde bei der Obernburger Polizei ein Schlüsselbund abgegeben. Die bislang durchgeführten Recherchemöglichkeiten verliefen ergebnislos.

Der Schlüsselbund wurde am 03. November, zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Supermarktes in der Bahnhofstraße aufgefunden. Dieser besteht aus einem Pkw-Schlüssel für einen Dacia sowie zwei weiteren Schlüsseln und einem gelben Anhänger einer Autowerkstatt in Elsenfeld.

Wer Hinweise zum Eigentümer des Schlüsselbundes machen kann, wird gebeten sich bei der Obernburger Polizei unter Tel.: 06022/629-0 zu melden.