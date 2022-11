Inhalt:

1764. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad mit zwei Folgekollisionen – Schwabing

1765. Kontrollstelle führt zur Feststellung mehrerer Verkehrsdelikte – Grünwald

1766. Drei versuchte Diebstähle aus Pkw; Festnahme eines Tatverdächtigen - Milbertshofen

1767. Einbruch in Baufirma – Brunnthal

1768. Einbruch in Wohnung – Untergiesing

1769. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf; zwei Festnahmen auf frischer Tat – Neuried und Solln

-siehe Medieninformation vom 04.11.2022, Nr. 1741

Am Donnerstag, 10.11.2022, gegen 13:30 Uhr, fuhr eine 24-Jährige mit Wohnsitz in München in einem Pkw Chevrolet auf der Bismarckstraße stadtauswärts. Zur selben Zeit fuhr eine 27-Jährige mit Wohnsitz in München auf einem Kraftrad KTM auf der Herzogstraße ebenfalls stadtauswärts.

An der Kreuzung Herzogstraße und Bismarckstraße wollten beide Kraftfahrzeugführerinnen diese geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Kraftrad. Die Pkw-Fahrerin stieß mit ihrer Fahrzeugfront gegen die linke Seite des Kraftrads. Dadurch verlor die 27-Jährige das Gleichgewicht und stürzte. Im Verlauf des Sturzes stieß sie dabei gegen eine 52-Jährige mit Wohnsitz in München, welche vor ihr auf einem Fahrrad in die gleiche Richtung fuhr. Die Radfahrerin verlor dadurch ebenfalls das Gleichgewicht und kam nach rechts von ihrer Fahrspur ab. Sie stieß mit ihrem Fahrrad gegen einen, am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, bevor sie ebenfalls zu Boden stürzte.

Die Kraftradfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Fahrradfahrerin wurde ebenfalls verletzt und musste durch einen Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden.

Der Pkw der 24-Jährigen, das Kraftrad und der geparkte Pkw wurden bei dem Unfall beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Herzogstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Dabei kam es dort zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1765. Kontrollstelle führt zur Feststellung mehrerer Verkehrsdelikte – Grünwald

Am Donnerstag, 10.11.2022, zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr, führte die zuständige Polizeidienststelle in Zusammenarbeit mit einer Fahndungskontrollgruppe, Verkehrskontrollen auf der Kreisstraße M11, zwischen Grünwald und Oberhaching durch. Hierbei wurden mehrere Verkehrsdelikte festgestellt, unter anderem auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

In einem Fall fuhr gegen 14:15 Uhr, ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in Niedersachsen in einem Pkw Maybach auf der M11 von Oberhaching nach Grünwald. Das Fahrzeug wurde von den kontrollierenden Beamten angehalten. Bei der Kontrolle händigte der 32-Jährige einen Führerschein aus, welcher sich als Fälschung herausstellte. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte zudem, dass der 32-Jährige deutlich alkoholisiert das Fahrzeug geführt hatte.

Nach erfolgter Sachbearbeitung und einer angeordneten Blutentnahme wurde der Pkw-Fahrer entlassen.

Gegen ihn werden nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

1766. Drei versuchte Diebstähle aus Pkw; Festnahme eines Tatverdächtigen – Milbertshofen

Am Donnerstag, 10.11.2022, gegen 21:10 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen Mann dabei, wie er versuchte durch Rütteln an den Türen drei, in der Milbertshofener Straße, geparkte Pkw zu öffnen. Wenn sich ein Fahrzeug oder eine Person näherte, duckte sich die Person weg.

Die verständigten Polizeibeamten konnten die Person im Rahmen der Sofortfahndung an der genannten Örtlichkeit antreffen und vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen 43-Jährigen mit Wohnsitz in München. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeugen ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 54 (Kfz-Delikte) des Polizeipräsidiums München.

1767. Einbruch in Baufirma – Brunnthal

Im Zeitraum von Mittwoch, 09.11.2022, gegen 18:00 Uhr bis Donnerstag, 10.11.2022, gegen 05:45 Uhr, ereignete sich in den Büroräumlichkeiten einer Baufirma in Brunnthal ein Einbruch.

Bislang unbekannte Täter gelangten über das Kellerfenster in die Räumlichkeiten der Baufirma. Im Innenbereich verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Büro und entwendeten dort eine Geldkasse. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung vom Tatort.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro sowie ein Beuteschaden von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidiums München geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Taufkirchner Straße (Brunnthal) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1768. Einbruch in Wohnung – Untergiesing

Am Donnerstag, 10.11.2022, zwischen 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr, verschafften sich einer oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Untergiesing.

Sie durchsuchten die Schlaf- und Wohnräume und entwendeten verschiedene Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend verließ ein oder die unbekannten Täter die Wohnung wieder.

Erst als die 65-Jährige Wohnungsinhaberin in den Abendstunden wieder nach Hause zurückkehrte, wurde der Einbruch bemerkt und der Polizeinotruf verständigt.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidiums München Geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schönstraße, Wilhelm-Kuhnert-Straße, Oertlinweg (Untergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1769. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf; zwei Festnahmen auf frischer Tat – Neuried und Solln

Am Dienstag, 08.11.2022, gelangen der Münchner Polizei dank der optimalen Reaktion von zwei potenziellen Betrugsopfern zwei Festnahmen auf frischer Tat.

Fall 1:

Am Dienstag, 08.11.2022, gegen 14:15 Uhr, wurde eine 86-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München von einer bislang unbekannten weiblichen Täterin kontaktiert, die sich als ihre Enkelin ausgab. Mit weinerlicher Stimme schilderte die vermeintliche Enkelin, dass die Mutter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nur durch Zahlung einer Kaution der Untersuchungshaft entkommen könne.

Da die 86-Jährige die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, wurde sie an einen angeblichen Staatsanwalt weitergeleitet. Dieser forderte die 86-Jährige auf den ihr möglichen Betrag in Höhe von mehreren tausend Euro an eine weitere Person, die zur Abholung vorbeikommen würde, zu übergeben. Die 86-Jährige erkannte den Betrugsversuch jedoch und verständigte, unbemerkt von den Tätern, ihren Enkel, der wiederrum, den Polizeinotruf kontaktierte.

Als ein 19-jähriger Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland die Geldsumme bei der 86-Jährigen abholen wollte, konnte er durch Polizeibeamte auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 19-Jährige auch bei der Betrugstat zum Nachteil einer 84-Jährigen mit Wohnsitz in München am Mittwoch, 02.11.2022, beteiligt war. Hier hatten die Täter Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von mehreren zehntausend Euro erbeutet. Über die Tat war im Pressebericht vom Freitag, 04.11.2022, (Nr. 1741) berichtet worden.

Der 19-Jährige wurde im Anschluss an seine Festnahme dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Fall 2:

Am Dienstag, 08.11.2022, gegen 12:45 Uhr, erhielt eine 81-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf von einer bislang unbekannten Täterin, die sich als Krankenschwester ausgab. Diese machte der 81-Jährigen durch perfide Gesprächsführung zunächst glaubhaft, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte.

Im Anschluss gab sie der Seniorin vor, diese mit der zuständigen Polizeibeamtin zu verbinden. Nach einem kurzen Moment stellte sich jedoch dieselbe unbekannte Täterin, die sich soeben noch als Krankenschwester ausgegeben hatte, nun als Polizeibeamtin vor. Als die 81-Jährige, die bereits langsam skeptisch wurde, zudem nach dem Namen ihrer Enkelin befragt wurde, nannte sie einen Phantasienamen. Dieser wurde von der unbekannten Täterin bestätigt.

Die 81-Jährige, der der Betrug nun bewusst geworden war, ging fortan nur noch zum Schein auf die daraufhin folgenden Forderungen zur Zahlung einer Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro ein. Gleichzeitig verständigte sie unbemerkt von der unbekannten Täterin den Polizeinotruf. Die falsche Polizistin kündigte nun den angeblichen Bruder des vermeintlichen Unfallopfers zur Abholung der Kaution an.

Als dieser vor dem Anwesen der 81-Jährigen erschien und einen, zuvor von ihr präparierten, Briefumschlag entgegengenommen hatte, konnte er auf frischer Tat durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wurde im weiteren Verlauf dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen in beiden Fällen werden durch das Kriminalfachdezernat 3, AG Phänomene, geführt.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.