KEMPTEN. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bietet derzeit im 14-tägigen Rhythmus dienstags von 19:30 - 21:00 Uhr die kostenlose Vortragsreihe „Sicher im Alltag und mit Sicherheit gut unterwegs“ in Kooperation mit der VHS Kempten an. Am Dienstag, den 15.11.2022 folgt ein Vortrag zum Thema

„Rechtsextremismus in Bayern und in der Region Schwaben“.

Dienstag, 15.11.2022

19:30 - 21:00 Uhr

Die BIGE - die Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus, www.bige.bayern.de - ist die zentrale Präventions- und Informationsstelle der Bayerischen Staatsregierung für die Phänomenbereiche Rechtsextremismus, Linksextremismus, verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit, der

Reichsbürger & Selbstverwalter sowie der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates.

Sie erhalten Informationen zu Erscheinungsformen, Strategien sowie Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen.

Referent: Mitarbeiter der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus (BIGE)

(PP Schwaben Süd/West)

Veranstaltungsort:

VHS Kempten

Zimmer 102, 1. OG

Bodmanstraße 2, 87435 Kempten

Eintritt frei!

Ansprechpartner:

Tanja Molocher, Kriminalhauptkommissarin und

Petra Tebel, Kriminaloberkommissarin

Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Auf der Breite 17 87439 Kempten, Tel.: 0831/9909- 1312 oder 1315