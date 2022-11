3063 – Abgedriftet ohne Führerschein

Oberhausen – Ein aufmerksamer Mitteiler rief gestern (09.11.2022) gegen 21.20 Uhr bei der Polizei an und meldete einen auffälligen Autofahrer auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses im Gablinger Weg. Ein Audi-Fahrer versuchte sich an der Örtlichkeit an sog. Burnouts, driftete dabei jedoch mit der Fahrzeugfront gegen einen Mülleimer und touchierte einen Baum. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt mehreren hundert Euro. Anschließend wollte der Fahrer samt Insassen das Gelände verlassen, konnte aber auf Höhe der benachbarten Tankstelle von der alarmierten Polizeistreife angehalten werden.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 28-jährige Unfallverursacher zum einen mit rund 1,5 Promille alkoholisiert unterwegs war und er zum anderen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Zur Unterbindung weiterer Straftaten durfte der aus dem Kreis Landsberg stammende 28-Jährige die Nacht über im Polizeiarrest verbringen, wo er auch gleich seinen Rausch ausschlafen konnte, nachdem er kaum mehr geh- und stehfähig war.

3064 – Mit Betteltrick und Wasser erfolgreich

Oberhausen – Die Gutmütigkeit eines über 80-jährigen Rentners ausgenutzt hat gestern (09.11.2022) eine weibliche Bettlerin mit kleinem Sohn, die gegen 10.00 Uhr an dessen Wohnung in der Äußeren Uferstraße klingelte und um Geld bat. Der Senior hatte Mitleid und gab der ca. 30 - 40 Jahre alten, asiatisch aussehenden Frau rund zehn Euro aus seinem Geldbeutel. Anschließend hatte der ca. dreijährige Sohn Durst, weshalb die Frau um ein Glas Wasser bat. In der Wohnung des Rentners gab die Bettlerin dann an, auf die Toilette zu müssen. Danach verließ sie zusammen mit ihrem Kind die Wohnung. Kurze Zeit später stellte der Senior dann aber fest, dass sein Geldbeutel fehlte und verständigte daraufhin die Polizei. Von der ankommenden Streifenbesatzung konnte der Geldbeutel im Bereich des Hauseinganges aufgefunden werden - allerdings fehlte daraus ein Geldbetrag im unteren dreistelligen Eurobereich.

Hinweise zu der Frau mit kleinem Sohn erbittet die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510 und warnt gleichzeitig vor weiterem Auftreten mit der gleichen Masche.