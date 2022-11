WUNSIEDEL. Das Polizeipräsidium Oberfranken weist anlässlich der für kommenden Samstag, 12. November 2022, im Stadtgebiet von Wunsiedel angemeldeten Versammlungen und Veranstaltungen auf die möglichen Behinderungen und teilweisen Sperrungen des Straßenverkehrs hin.

Um den reibungslosen Verlauf der angemeldeten Versammlungen und Veranstaltungen im Bereich von Wunsiedel zu gewährleisten, führt die Oberfränkische Polizei mit Unterstützung zahlreicher umliegender Dienststellen sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei entsprechende Einsatzmaßnahmen durch. Hierzu ist es erforderlich, dass insbesondere im nördlichen Wohngebiet sowie in der Innenstadt Straßen gesperrt werden. Darüber hinaus wird die Egerstraße ab der Abzweigung Am Steinacker stadteinwärts, die Karl-Sand-Straße, Am Bahnhof, Hofer Straße und Maximilianstraße für den Fahrzeugverkehr zeitweise gesperrt sein.

In den genannten Bereichen bestehen für den Samstag Haltverbotsregelungen, die zwingend beachtet werden müssen.

Hinweis für Medienvertreter

Die einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit übernimmt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken. Hierzu ist die

Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken am Samstag, 12. November 2022,

ab 13 Uhr vor Ort und unter der Tel.-Nr. 0173/8520040 erreichbar.

Eine Pressemeldung zu den Ereignissen wird nach Veranstaltungsende an die Medien gesteuert und zeitnah auf der Internetpräsenz sowie in den Sozialen Medien der Oberfränkischen Polizei veröffentlicht.