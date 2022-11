RATTELSDORF, LKR. BAMBERG. Am Mittwochvormittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Rattelsdorf ein und stahlen einen Tresor. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Mittwochvormittag, im Zeitraum von 8 Uhr bis 10.30 Uhr, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus im Rattelsdorfer Gemeindeteil Ebing und stahlen einen über 70 Kilogramm schweren Tresor samt Inhalt im Gesamtwert von knapp 2.000 Euro. Außerdem richteten sie einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an, bevor sie unerkannt flüchteten.

Zeugen beobachteten zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr einen der mutmaßlichen Täter, der eine offensichtlich schwer beladene Schubkarre zu einem am Ortsrand abgestellten, dunklen Auto transportierte. Der Gegenstand auf der Schubkarre war mit einem weißen Tuch abgedeckt, in dem Fahrzeug befand sich eine weitere Person. Anschließend fuhren die beiden mit dem Auto in einen Feldweg und weiter in Richtung Bundesstraße 4.

Die Person mit der Schubkarre wird wie folgt beschrieben:

Zirka 20 Jahre alt

Zirka 1,90 Meter groß

Schlanke/hagere Statur

Schwarze, kurze Haare

Trug eine kurze, beziehungsweise dreiviertellange Hose

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.