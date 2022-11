Inhalt:

1760. Fazit zu einer stationären Versammlung – Altstadt

1761. Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeugen – Freimann

1762. Festnahme im Zusammenhang mit organisiertem Callcenterbetrug – Neuaubing

1763. Wichtige Hinweise anlässlich der Begegnung in der National Football League Tampa Bay Buccaneers vs. Seattle Seahawks am Sonntag, 13.11.2022 in der Allianz Arena München

1760. Fazit zu einer stationären Versammlung – Altstadt

Am Mittwoch, 09.11.2022, gegen 18:25 Uhr, begann am Max-Joseph-Platz eine stationäre Versammlung an der bis zu sechshundert Personen teilnahmen. Zusätzlich fanden sich bis zu dreihundert Personen am Rande der Versammlung ein, die eine opponierende Haltung gegen das Versammlungsthema ausdrückten.

Gegen 19:30 Uhr, war die Versammlung beendet. Am Beginn der Versammlung wurde die Polizei auf eine verbale Auseinandersetzung aufmerksam, bei der sich eine männliche Person mit zwei anderen Personen (ein Mann und eine Frau) stritt. Dabei kam es zu gegenseitigen Beleidigungen. Die Anzeigen wurden vor Ort aufgenommen.

Für die Betreuung der Versammlung waren über zweihundert Polizeibeamte eingesetzt.

1761. Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeugen – Freimann

Am Mittwoch, 09.11.2022, gegen 20:15 Uhr, wurde durch Anwohner im Bereich der Paracelsusstraße der Notruf verständigt. Die Anwohner gaben an, drei Personen dabei beobachtet zu haben, wie diese versuchten mehr als dreißig, am Straßenrand geparkte, Autos zu öffnen.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den drei männlichen Personen (37-Jähriger mit Wohnsitz in München, 44-Jähriger ohne festen Wohnsitz, 36-Jähriger mit Wohnsitz in München) verlief erfolgreich. Nach ersten Erkenntnissen suchten die drei nach unverschlossenen Fahrzeugen, mit der Zielrichtung Wertgegenstände aus diesen zu entwenden.

Die drei Personen konnten im Nahbereich vorläufig festgenommen werden. Eine vollendete Tat konnte bislang nicht festgestellt werden. Sie wurden zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Polizeiinspektion gebracht und im Anschluss der polizeilichen Sachbearbeitung und erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 54 (Kfz-Kriminalität) des Münchner Polizeipräsidiums geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Paracelsusstraße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Dazu sollen sich bitte auch Fahrzeughalter melden, die mögliche Beschädigungen an und Diebstähle aus ihren Fahrzeugen festgestellt haben.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat K 54 (Kfz-Kriminalität), Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1762. Festnahme im Zusammenhang mit organisiertem Callcenterbetrug – Neuaubing

Bereits im Januar 2020 kam es im Bereich der Wertheimer Straße in Neuaubing zu einem versuchten Betrugsdelikt im Zusammenhang mit falschen Polizeibeamten. Hierbei sollte ein 64-jähriger Münchner um mehrere hunderttausend Euro geschädigt werden. In diesem Zusammenhang konnte bereits im Januar 2020 eine 33-jährige Beschuldigte (Abholerin mit Wohnsitz in Baden-Württemberg) in München festgenommen werden.

Weitere intensive Ermittlungen durch die AG Phänomene des Polizeipräsidiums München führten zu einem weiteren Beschuldigten (22 Jahre), der sich dauerhaft im Ausland aufhielt. In diesem Zusammenhang wurde ein europäischer Haftbefehl erwirkt und nach dem Beschuldigten gefahndet.

Schließlich konnte der 22-jährige Beschuldigte mit türkischer Staatsangehörigkeit am Samstag, 30.10.2022, in Griechenland (Thessaloniki) von der griechischen Polizei festgenommen werden. Er wartet dort nun auf seine Auslieferung nach Deutschland (München).

Alle weiteren Ermittlungen in diesem Zusammenhang werden durch die AG Phänomene des Polizeipräsidiums München geführt.

1763. Wichtige Hinweise anlässlich der Begegnung in der National Football League Tampa Bay Buccaneers vs. Seattle Seahawks am Sonntag, 13.11.2022 in der Allianz Arena München

Am Sonntag, 13.11.2022, Kick-Off 15:30 Uhr, findet in der Allianz-Arena die Begegnung der National Football League (NFL – American Football) zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks statt. Zu dieser erstmaligen NFL-Austragung auf deutschem Boden werden in der Allianz Arena 68.0000 Zuschauer erwartet.

Entsprechende Promotionsveranstaltungen starten bereits am Donnerstag, 10.11.2022. Auf dem Platz vor der Feldherrenhalle können sich bis einschließlich Samstag, 12.11.2022, Fans und Interessierte zwischen 10:00 und 18:00 Uhr über American Football informieren und austauschen.

Aufgrund der bereits sehr hohen Ticketnachfrage für das Spiel werden viele Besucher am Odeonsplatz erwartet.

Am Sonntag, 13.11.2022 wird die Fanplaza der Feldherrenhalle ab 11:00 Uhr auf den Bereich am Busparkplatz Süd und der Esplanade an der Allianz Arena verlegt.

Ebenfalls am Sonntag, 13.11.2022, wird das NFL-Spiel ab 13:00 Uhr als Public Viewing im Audi Dome übertragen. Das Ticketkontingent ist bereits erschöpft.

Über das gesamte Wochenende wird mit großen Personenansammlungen im gesamten Stadtgebiet gerechnet.

Auch wenn das zu erwartende Verhalten der Fans als eventorientiert und friedlich eingestuft wird, kann es wie auch bei anderen Sportveranstaltungen zu Störungen kommen, bei denen die Polizei einschreitet muss.

Die Münchner Polizei rät allen Besuchern, die Veranstaltungsörtlichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzufahren. Zudem wird empfohlen frühzeitig und ohne Gepäckstücke zur Allianz Arena anzureisen.

Weitere Informationen zu der Begegnung finden Sie auf der Homepage des Veranstalters unter: National Football League