HAAG, LKR. MÜHLDORF AM INN / EDLING, LKR. ROSENHEIM. Wie bereits berichtet, kam es im Juli 2022 nach Ermittlungen der Kripo Traunstein zu mehreren Festnahmen und Sicherstellungen von Betäubungsmitteln. Am Donnerstag, den 3. November 2022, durchsuchten die Rauschgiftfahnder der Kripo Traunstein erneut Wohnungen in Haag und Edling. Dabei konnten größere Mengen Kokain, Marihuana, mutmaßliches Drogengeld, Teleskopschlagstöcke und diverse Datenträger sichergestellt werden. Mehrere Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Drei Personen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein dem Ermittlungsrichter vorgeführt, zwei davon kamen in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag, den 03.11.2022, drangen Polizeibeamte mehrerer Dienststellen zeitgleich in drei Wohnungen in Haag und Edling ein. Bei den Durchsuchungen stellten die Rauschgiftfahnder ca. 270 Gramm Kokain, 20 kg Marihuana, zwei Teleskopschlagstöcke sowie diverse Datenträger sicher. Weiterhin wurden 28.000 € mutmaßliches Drogengeld sichergestellt.

Insgesamt waren über 40 Polizeibeamte der Kriminalpolizei Traunstein mit Unterstützung weiterer Dienststellen der Polizeipräsidien Oberbayern Süd, Oberbayern Nord, des BLKA sowie der Polizeiinspektion Spezialeinheiten im Einsatz.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt das für Rauschgiftdelikte zuständige Fachkommissariat K4 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein wegen des Verdachts von Verbrechen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen und mit Waffen.

Gegen drei der Festgenommenen – einen 46-jährigen, einen 27-jährigen sowie einen 21-jährigen - stellte die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein Haftanträge. Die Beschuldigten wurden von den Ermittlern der Kripo tags darauf, am 04.11.2022, dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen alle drei Haftbefehle erließ. Die 46- und 21-jährigen Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft genommen. Gegen den 27-jährigen wurde der Haftbefehl unter Auflagen vom Richter außer Vollzug gesetzt, er kam auf freien Fuß.

Bereits im Mai und Juli 2022 hatten die Ermittler der Kripo Traunstein im Zusammenhang mit den derzeitigen Ermittlungen mehrere Personen festgenommen und große Mengen Betäubungsmittel sichergestellt.

In dem Gesamtverfahren der Ermittlungsgruppe der Kripo Traunstein sind bislang insgesamt zehn Haftbefehle ergangen, sechs Beschuldigte sitzen aktuell in Untersuchungshaft, zwei Haftbefehle wurden außer Vollzug gesetzt. Eine Person wurde bereits rechtskräftig verurteilt.