REGENSBURG. Am Abend des Dienstags, 8. November 2022 wurde im Regensburger Westen in ein Büro eingebrochen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 21:00 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einen Schaden an der Zugangstüre zur Firma an der Brunnstube. Gegen 18:30 Uhr war diese noch unbeschädigt. Er verständigte daraufhin die Polizei. Diese stellte vor Ort fest, dass sich ein bislang Unbekannter so Zutritt in das Gebäude verschafft hat. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Regensburg konnte vor Ort Spuren sichern. Sie bittet Zeugen, die im genannten Bereich Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.