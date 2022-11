WÜRZBURG / HEUCHELHOF. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Unbekannter in ein Bürogebäude eingebrochen. Er entwendete Gegenstände im Wert von über 2.000 Euro und entkam mit seiner Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei Würzburg hofft im Rahmen ihrer Ermittlungen nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Der Einbruch in der Goerdelerstraße muss sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Montag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 05.15 Uhr, zugetragen haben. Offenbar war der Täter gewaltsam durch ein Seitenfenster in das Gebäude gelangt, bevor er sich in den einzelnen Büroräumen auf die Suche nach Beute machte. Bei der Tatausführung richtete er einen Sachschaden an, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000 Euro belaufen dürfte.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.