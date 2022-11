3061 – Betrunken unterwegs: auch schon am Nachmittag

Horgau - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstag (08.11.2022) gegen 13:05 Uhr eine 53-jährige Autofahrerin in Horgau angehalten. Die Frau war einer Zivilstreife der PI Zusmarshausen aufgefallen, da sie bereits ab Biburg eine unsichere Fahrweise an den Tag gelegt hatte. Bei der Kontrolle und einem anschließend durchgeführten Alkoholtest wurde festgestellt, dass die Frau mit knapp 1,6 Promille erheblich alkoholisiert war. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihr Führerschein wurde sichergestellt, eine Anzeige folgt.



Schwabmünchen - Am gestrigen Dienstag, 08.11.22, befuhr ein 60-jähriger Mann gegen 16:00 Uhr mit seinem Pkw die Mindelheimer Straße. Dabei kam er zu weit nach links, so dass er zunächst gegen den Außenspiegel eines entgegen-kommenden Pkw stieß. Anschließend geriet er komplett auf die Spur des Gegenverkehrs, weshalb ein weiterer Pkw nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern konnte. Im weiteren Verlauf der Fahrt wurden noch eine Mülltonne sowie ein geparktes Fahrzeug beschädigt, so dass insgesamt ein Sachschaden von ca. 2000 Euro entstand. Wie sich herausstellte stand der 60-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss, denn ein entsprechender Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Durchführung einer Blutentnahme in die Wertachklinik Schwabmünchen verbracht und sein Führerschein sichergestellt.



Monheim - Am 08.11.2022, um 18.50 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Donauwörther Polizei in der Ringstraße einen Pkw-Fahrer. Bei dem 32-jährigen Monheimer konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Schnelltest vor Ort ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folge.

3062 – Sprengkörper gefunden und unschädlich gemacht

Baar/Oberbaar – Gestern (08.11.2022) gegen 13:15 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Anwohner eine ca. 50 cm lange und ca. 1,5 kg schwere amerikanische Granate aus dem 2. Weltkrieg in einem Bach aufgefunden. Nachdem der Sprengkörper durch Fachkräfte in Augenschein genommen wurde, entschied man sich für eine Sprengung an Ort und Stelle. Hierzu wurde mittels einem Bagger eine Sprenggrube ausgehoben, in welcher der Sprengkörper letztendlich um ca. 16:30 Uhr gefahrlos gesprengt werden konnte. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand zu keiner Zeit. Die freiwillige Feuerwehr Baar unterstützte die kurzzeitigen Absperrmaßnahmen.