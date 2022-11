ANGER, LKR. TRAUNSTEIN. Am Montagnachmittag, 7. November 2022, wurde ein albanischer Fahrzeugführer auf der BAB A 8 kontrolliert und es konnten Drogen sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen.

Am Montagnachmittag wurde ein 50-jähriger, in Belgien lebender, Albaner gegen 15.45 Uhr durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding auf der A 8 auf Höhe Anger angehalten und kontrolliert. Die Schleierfahnder lagen mit ihren geschulten Augen genau richtig, denn bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte in einem speziellen Schmuggelversteck verbaut etwas mehr als 600 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden.

Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen den 50-jährigen Tatverdächtigen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Beschuldigten, dieser wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.