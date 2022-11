NÜRNBERG. (1361) Am Dienstagnachmittag (08.11.2022) trat ein 21-jähriger Mann einer Joggerin im Stadtteil Thon in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber. Beamte nahmen den Mann im Rahmen der Fahndung fest.

Die Geschädigte war gegen 16:15 Uhr im Bereich der Kilianstraße beim Joggen, als ihr ein Mann auffiel, der ihr auf einem Fahrrad folgte. Einige Zeit später bemerkte sie die Person erneut. Der Mann stand neben dem Weg und manipulierte an seinem Glied.

Die junge Frau lieh sich von einem Passanten ein Handy und verständigte die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost trafen den Tatverdächtigen kurze Zeit später im näheren Umfeld an und nahmen ihn fest. Er gab an, lediglich uriniert zu haben, was durch die Befragung der Geschädigten eindeutig wiederlegt werden konnte.

Gegen den 21-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ein.

erstellt: Janine Mendel