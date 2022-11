RETTENBERG. In der Nacht vom 04.11.2022 auf den 05.11.2022 brach ein bisher unbekannter Täter in eine Firma an der Kranzegger Straße ein.

Möglicherweise gelangte der Täter über die Werkstatt in das Gebäude. Aus dem Aufenthaltsraum wurden rund 50 Euro entwendet. Der Täter versuchte sich offensichtlich noch im Verkaufsraum an der Kasse zu bedienen, was jedoch scheiterte. Weiterhin durchsuchte der Unbekannte die im Objekt befindliche Wohnung der Eigentümer ohne weiteren Erfolg. Auch an einem Anwesen in Altach / Rettenberg versuchte ein bislang unbekannter Täter, eine Türe zu öffnen. Dieser Fall ereignete sich in selbiger Nacht, weshalb die Polizei von einem Zusammenhang der beiden Fälle ausgeht.

Die Person auf dem Video wird wie Folgt beschrieben: mittleres Alter, auffälliger Gang (sogenannte O-Beine), heller Rucksack m. schwarzen Streifen an der Hinterseite und schwarzen Trägern, vermutlich dunkle Winterhandschuhe, Jogginghose und Sportschuhe, Kapuzenpullover über der Jacke und Stirnlampe.

Die Polizei Immenstadt bittet um Hinweise unter 08323-96100. (PI Immenstadt)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).