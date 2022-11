3048 – Jogger vs. Exhibitionist



Antonsviertel – Eine unliebsame Begegnung hatte gestern Morgen (07.11.2022) gegen 05.50 Uhr ein 37-jähriger Jogger, der zu dieser Zeit seine Runden im Wittelsbacher Park drehte. Hier traf er auf einen unbekannten Mann, der ihm plötzlich im Weg stand. Als ihn der Jogger mit seiner Stirnlampe anleuchtete, zog dieser seine Hose nach unten und begann offenbar mit Onanier-Bewegungen. Der Jogger verständigte dann vom Kongress am Park aus die Polizei. Eine anschließende Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos.



Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

ca. 35 Jahre alt, schlank, unrasiert bzw. Drei-Tages-Bart, bekleidet mit einer dunklen Hose und einer olivfarbenen Jacke.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

3049 – Flüchtender Radfahrer: nicht ohne Grund

Lechhausen – Gestern (07.11.2022) gegen 20.00 Uhr, sollte in der Aindlinger Straße ein Radfahrer kontrolliert werden. Dieser ignorierte allerdings alle Anhaltesignale der Polizeistreife und flüchtete. Auf Höhe der Lokalbahngleise entledigte er sich seines Rades und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Auf einem angrenzenden Firmengelände konnte der Flüchtige dann eingeholt und gestellt werden. Warum der 34-Jährige nicht kontrolliert werden wollte, erläuterte er den Polizeibeamten dann unmittelbar vor Ort:

Er hatte zum einen eine geringe Menge Betäubungsmittel (unter fünf Gramm Amphetamin) dabei und wurde zum anderen mit drei Haftbefehlen gesucht. Zwei davon waren zur sofortigen Vollstreckung (insgesamt 12 Monate Freiheitsstrafe), weshalb er vorübergehend im Polizeiarrest landete, bevor er am nächsten Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

3050 – Trickdiebe als falsche Polizeibeamte

Hochzoll – Gestern Nachmittag (07.11.2022) gegen 14.45 Uhr wurde eine über 80-jährige Frau im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Hindelanger Straße von zwei Männern angesprochen. Hierbei gaben sie der Seniorin im Flüsterton zu verstehen, dass sie von der Kriminalpolizei seien. Während der Einkaufsabwesenheit sei in ihre Wohnung eingebrochen worden. Nun müssten sie überprüfen, ob noch alle Wertsachen da seien. Nach längerem Einreden auf die Seniorin und nach Vorzeigen irgendwelcher Ausweispapiere gelangten die Männer in deren Wohnung. Während einer der Beiden offenbar unentwegt auf die Seniorin einredete, durchsuchte der Andere derweil offenbar unbemerkt die Wohnung. Als die Frau dann aber mitbekam, dass die Beiden eine Halskette und zwei Kuverts mit Bargeld in Händen hielten und sie daraufhin ansprach, flüchteten die falschen Kripobeamten. Die Seniorin konnte noch erkennen, dass sie in Richtung Füssener Straße mit ihrer Beute im unteren fünfstelligen Wert davon rannten.



Die Trickdiebe wurden wie folgt beschrieben:

1. Mann: ca. 50 Jahre alt, normale Statur, braune kürzere Haare, sprach deutsch ohne Akzent; Bekleidung nicht bekannt



2. Mann: ca. 50 – 60 Jahre alt, ca. 165 – 170 cm groß, dünne Figur, graumelierte Haare, Schnurrbart; Bekleidung nicht bekannt

Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810, oder an jede andere Polizeidienststelle.

3051 – Diebstahl aus Baustelle

Lechhausen – Im Zeitraum vom 04 – 07.11.2022 (Fr.-Mo.) wurde von einer Baustelle aus einem Neubau in der Kurt-Schuhmacher-Straße eine Baumaschine (Schneidemaschine der Marke Cedima) im Wert von rund 1.000 Euro entwendet.



Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

3052 – Ohne Führerschein unterwegs

Spickel – Am gestrigen Montag (07.11.2022) gegen 11.20 Uhr wurde ein Mercedes AMG-Fahrer einer verdachtsunabhängigen Kontrolle in der Gentnerstraße unterzogen. Hierbei konnte er zunächst keinen Führerschein vorzeigen, räumte dann aber ganz schnell ein, dass er momentan nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis folgt. Auch für den Fahrzeughalter dürfte die Fahrt des 29-Jährigen Folgen haben, nachdem er offenbar wusste, dass der 29-Jährige keinen Führerschein hat: er wird sich wegen Ermächtigung zum Fahren verantworten müssen.

3053 – Fahrzeuge beschädigt: Zeugen gesucht

Göggingen - Im Zeitraum vom 04 – 07.11.2022 (Fr.-Mo.) wurde ein in der Merowinger Straße (Höhe Hausnummer 15) geparkter blauer Opel Corsa von einem Unbekannten offenbar mutwillig beschädigt. Der durch Kratzer – überwiegend in der Beifahrer – entstandene Sachschaden beläuft sich mehrere hundert Euro.



Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.



Innenstadt – Am gestrigen Montag (07.11.2022) zwischen 08.00 und 09.00 Uhr, wurde ein im Vorderen Lech (Höhe Hausnummer 55) geparkter weißer KIA Stonic auf der rechten Fahrzeugseite durchgehend mit roter Farbe besprüht. Der Schaden hier wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.



Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.