PIDING / ANGER, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Gleich drei hochwertige SUV stellten die bayerischen Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding in den vergangenen beiden Wochen wegen Diebstahlsverdacht bzw. Unterschlagungsverdacht sicher.

Hochwertige SUV-Fahrzeuge werden auch bei Dieben immer beliebter, was die jüngsten Aufgriffe der Grenzpolizeiinspektion (GPI) Piding unter Beweis stellen. In den letzten zwei Wochen konnten drei solcher Fahrzeuge bei Kontrollen auf der A 8 sichergestellt werden.

Im ersten Fall kontrollierte eine Streifenbesatzung am 17.10.2022 einen Range Rover Sport mit britischer Zulassung. Der 49-jährige Fahrer mit britischer Staatsangehörigkeit gab an, das Fahrzeug von einem Freund geliehen zu haben und auf dem Weg nach Albanien zu sein. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs auf der A8 auf Höhe Anger konnten Manipulationen an der eingebrachten Fahrgestellnummer festgestellt werden. Durch speziell geschulte Kfz-Fahnder der GPI Piding konnte jedoch schließlich die „wahre Identität“ des Fahrzeugs ermittelt werden. Eine Abfrage in den internationalen Fahndungssystemen ergab einen Diebstahlstreffer aus Großbritannien vom Juli 2022, weshalb der Fahrer u. a. wegen Urkundenfälschung vorläufig festgenommen wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte er seine Reise fortsetzen. Der entwendete SUV mit einem Zeitwert von 75.000 Euro wurde sichergestellt und wird vorerst bei der Grenzpolizei verwahrt.

Etwa eine Woche später erweckte ein Porsche Cayenne mit ungarischer Zulassung das Interesse der Pidinger Fahnder. Die Kontrolle erfolgte an der Tank- und Rastanlage Piding-Süd. Auch in diesem Fall erkannten die Beamten Manipulationen an den wesentlichen Datenträgern des Fahrzeugs. Nach schweißtreibender Identifizierungsarbeit konnte die ursprüngliche Fahrgestellnummer (FIN) ermittelt werden. Für diese FIN lag ein Sicherstellungsersuchen der Polizei Köln vor. Demnach kam der Porsche bereits im Jahr 2016 durch Diebstahl abhanden. Der 49-jährige ungarische Fahrer, der den Pkw vor fünf Jahren in Deutschland gekauft hatte, konnte die Dienststelle nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten und Abschluss der polizeilichen Sofortmaßnahmen verlassen. Auch dieses Fahrzeug mit einem Zeitwert von ca. 35.000 Euro wurde sichergestellt.

Am 4. November 2022 reiste ein 36-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit seinem Mercedes ML über den Grenzübergang Walserberg ins Bundesgebiet ein. An dem Fahrzeug waren deutsche Kennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle an der Ausfahrt Piding-Nord konnte bei Überprüfung des Fahrzeugs in den polizeilichen Fahndungssystemen eine Ausschreibung des Polizeipräsidiums Mönchengladbach festgestellt werden. Laut Auskunft der Kollegen in Nordrhein-Westfalen wurden für das Fahrzeug keine Leasingraten mehr bezahlt, weshalb eine Bank den Mercedes als unterschlagen gemeldet hatte. Gegen den in Deutschland wohnhaften Fahrer wird nun u. a. wegen Unterschlagung von Kfz ermittelt. Nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung musste er seine Reise ohne Fahrzeug fortsetzen. Der Mercedes mit einem Zeitwert von ca. 31.000 Euro wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen zu allen drei Fällen werden vom Fachkommissariat K10 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein geführt.