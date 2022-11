Ingolstadt, 08.11.2022

Bezüglich der beigefügten Pressemitteilung vom 07.11.2022 dürfen wir bekanntgeben, dass die Obduktion des verstorbenen Tatverdächtigen eine natürliche Todesursache ergeben hat.

Ingolstadt, 07.11.2022

Mehrere Festnahmen nach versuchtem Bandendiebstahl – Zeugenaufruf

Am Samstag, 05.11.2022, ereignete sich in Ingolstadt ein versuchter, schwerer Bandendiebstahl. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Drei Täter wurden festgenommen.

Am Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, drangen vier Tatverdächtige in ein Firmengelände in der Kobellstraße ein.

Bei Eintreffen der durch einen Anwohner verständigten Polizeistreife, flüchteten die 29 bis 41-jährigen Tatverdächtigen über die Bahngleise in Richtung Theodor-Heuss-Straße.

Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei der auch ein Polizeihubschrauber und Hundeführer eingesetzt waren, konnten in der Folge zwei der Tatverdächtigen festgenommen werden.

Gegen 23.00 Uhr wurden schließlich in der Nähe der Niemeser Straße die beiden noch flüchtigen Tatverdächtigen durch die eingesetzten Polizeikräfte festgenommen. Ein 35-Jähriger befand sich bereits bei Eintreffen der Beamten ohne sichtbare äußere Verletzungen in einem schlechten gesundheitlichen Zustand und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Dort verstarb er wenige Zeit später. Die Todesursache ist aktuell noch unklar, Ermittlungen wurden diesbezüglich aufgenommen.