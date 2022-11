1754. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Pkw; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Montag, 07.11.2022, gegen 14:40 Uhr, befuhr eine 32-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw die Kreuzung Landshuter Allee/Dachauer Straße stadteinwärts.

Zur selben Zeit überquerte nach ersten Ermittlungen eine 22-jährige Fußgängerin (mit Wohnsitz in Halle) den Kreuzungsbereich. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der 22-Jährigen, wodurch die 22-Jährige schwer verletzt wurde. Sie wurde vor Ort durch einen Notarzt medinisch versorgt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Dachauer Straße musste stadtauswärts über eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Landshuter Allee abgeleitet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1755. Brand in Wohnung; eine Person verletzt – Pasing

Am Montag, 07.11.2022, gegen 16:05 Uhr, kam es in einer Doppelhaushälfte in Pasing zu einem Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein Möbelstück aus bislang ungeklärten Gründen innerhalb es Hauses in Brand. Hierdurch wurde die 25-jährige Bewohnerin leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand vor Ort löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

1756. Expertenkonferenz zur Bekämpfung der internationalen Taschendiebstahlskriminalität

Nach einer pandemiebedingten Pause veranstaltet das Polizeipräsidium München in Zusammenarbeit mit Europol vom 08.11. bis 10.11.2022 die European Pickpocketing Conference (PPC) 2022 (Kriminalität durch Taschendiebe). Über 150 erfahrene Ermittlerinnen und Ermittler aus 21 Staaten Europas und weiteren Staaten treffen sich bei Europol in Den Haag, um diese Art der Kriminalität zu bekämpfen. Ziel der Tagung ist es, sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen und länderübergreifende Kooperationen auszubauen.

Nach der Pandemie steigen die Kriminalitätszahlen wieder steil an und das Sicherheitsgefühl der Menschen in ganz Europa wird beeinträchtigt. Obwohl Taschendiebstahl teilweise noch immer als Bagatelldelikt eingestuft wird, ist ein großer Teil der Taten das Werk hochprofessioneller Banden. Diese nutzen ihre hohe Mobilität, auch über Landesgrenzen hinweg, um die Arbeit der Polizei auszuhebeln. Die Behörden müssen sich heute mehr denn je auf internationaler Ebene koordinieren und zusammenarbeiten. Der Fokus der Ermittlungen muss dabei auf den Bandenstrukturen der Täter liegen, vor allem den Anführern und Drahtziehern. Außerdem sind Finanzermittlungen absolut notwendig, damit die Täter und deren kriminelle Strukturen nicht von ihrem Treiben profitieren können.

Als eine Folgeveranstaltung zu vorhergehenden Konferenzen ist Europol im niederländischen Den Haag erneut Gastgeber der European Pickpocketing Conference, die durch das Polizeipräsidium München geplant, organisiert und geleitet wurde.

Im Zuge der gemeinsamen Bekämpfung organisierten Taschendiebstahls tauschen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Erfahrungen aus, die sie im Rahmen von Ermittlungen gegen reisende Diebesbanden gesammelt haben. Projekte und Ermittlungsverfahren werden vorgestellt, die aufzeigen, dass enge Zusammenarbeit zwischen betroffenen europäischen Staaten nicht nur notwendig ist, sondern auch konkrete Erfolge bringt.

Ziel der Konferenz ist es, noch stärkere internationale Zusammenarbeit zu erleichtern. Die Teilnehmer wollen bestehende Netzwerke verstärken und sich gegenseitig bei Projekten, Ermittlungsverfahren und im Einsatz zu unterstützen.