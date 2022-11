NÜRNBERG. (1358) Im Zeitraum zwischen Sonntagabend (06.11.2022) und Montagmorgen (07.11.2022) entwendeten Unbekannte ein Kraftfahrzeug aus der Nürnberger Nordstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der Eigentümer eines weißen BMW 730d (amtliches Kennzeichen: N-JR9696) parkte das Fahrzeug am Sonntagabend auf seinem Grundstück in der Bucher Straße. Am Montagmorgen stellte er gegen 08:00 Uhr die Entwendung seines Kraftwagens fest.

Der Zeitwert des Fahrzeugs wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt