KIRCHZELL, LKR. MILTENBERG. Seit Freitagabend wird ein 33-Jähriger vermisst, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizeiinspektion sucht zur Stunde nach dem Mann und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 33-jährige Daniel Cyranek verließ nach derzeitigen Erkenntnissen am Freitagabend sein Wohnanwesen in der Hauptstraße und wurde letztmalig am EDEKA-Supermarkt in Miltenberg gesehen. Danach verliert sich die Spur des Mannes. Die Miltenberger Polizei sucht mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach dem Mann. Hierbei konnte der Firmen-Pkw des Vermissten im Bereich des örtlichen Friedhofs in Kirchzell festgestellt werden. Da sämtliche Suchmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden des Mannes geführt haben, wird nun auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

kurze dunkle Haare

bekleidet mit dunklem T-Shirt und weißer Arbeitshose

Tätowierung am rechten Unterarm

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. Tel.: 09371/945-0 bei der Miltenberger Polizei zu melden.