MARKTHEIDENFELD. Ein herzliches Dankeschön für ihr großes und ehrenamtliches Engagement sprach die Marktheidenfelder Polizei insgesamt 72 Schulweghelferinnen und -helfern aus. Sie alle hatten im Schuljahr 2021/2022 ihren wertvollen Beitrag geleistet, dass kein Kind auf dem Weg zur Schule im Straßenverkehr zu Schaden kam.



Einladung zur Polizei

Fachkundig ausgebildet von den Jugendverkehrsschulen (JVS) der Lohrer und Karlstädter Polizei, die für den Landkreis Main-Spessart diese Funktion zentral übernehmen, fanden insgesamt 23 der persönlich eingeladenen Helferinnen und Helfer am Montag den Weg in den Hof der Marktheidenfelder Polizei.



Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer

Begrüßt wurden sie vom Leiter der Polizeiinspektion Michael Zimmer:

„Vor allem die ABC-Schützen, als schwächste Verkehrsteilnehmer, gilt es besonders zu schützen und auf ihrem Weg zum eigenen, sicheren Bewegen im Straßenverkehr zu begleiten. Sie leisten einen unverzichtbaren und vorbildlichen Beitrag dazu.“.



Die begleiteten Kinder besuchen die Grundschulen in Marktheidenfeld, Bischbrunn (Betreuung der Bushaltestellen in Altfeld, Michelrieth, Esselbach und Kredenbach), Karbach (Haltestellen in Birkenfeld und Billingshausen), Urspringen (Haltestellen) und die Privatschule „Lern mit mir“ in Esselbach.



Einkaufsgutscheine als Anerkennung

Als Anerkennung erhielten alle Engagierten aus den Händen von Barbara Streng, Sachbearbeiterin für Verkehrsaufgaben bei der Marktheidenfelder Polizei und zugleich 2. Vorsitzende der Gebietsverkehrswacht Marktheidenfeld, ein kleines Dankeschön in Form einer Urkunde: „Danke für ihren tagtäglichen Einsatz und das bei „Wind und Wetter“!“.



Gebietsverkehrswacht als wichtigster Partner

Seitens der Werbegemeinschaft Marktheidenfeld übergab Thorsten Peter Einkaufsgutscheine an alle Geehrten, die gerade in der Vorweihnachtszeit sicher ihre Verwendung finden und von der Gebietsverkehrswacht Marktheidenfeld gesponsert worden waren. Die Verkehrswacht finanziert regelmäßig auch die Ausstattung der Helferinnen und Helfer mit reflektierenden Überwurfwesten und Kellen.



Mehr Schulweghelfer im Einsatz

Entgegen des bayernweiten negativen Trends kann die Marktheidenfelder Polizei ein Plus an Schulweghelfern verzeichnen. Im Vergleich zu den Vorjahren (63) ist das Team um neun Männer und Frauen angewachsen (72).