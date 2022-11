3039 - Sachbeschädigungen an Kfz

Antonsviertel - Am Sonntag (06.11.2022) wurde in Zeit von 04:00 Uhr bis 17:00 Uhr ein in der Memminger Straße abgestellter Pkw Daimler beschädigt. Eine bislang unbekannte Person beschädigte den rechten Außenspiegel des Fahrzeugs, indem dieser offenbar abgetreten wurde.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.



Innenstadt – Im Zeitraum von Samstag (05.11.2022) auf Sonntag (06.11.2022) morgen wurden in der Umgebung der Straßen Beim Schnarrbrunnen / Schwibbogengasse / Schwibbogenmauer insgesamt 18 dort abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter besprühte hierbei die am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge mit roter Farbe, wobei auch die Möglichkeit besteht, dass die Farbbeschädigungen aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug heraus begangenen wurden.

Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden.

Zeugen bzw. mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der PI Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.

3040 - Diebstahl und Sachbeschädigung an E-Scootern

Universitätsviertel - Am Montag (07.11.2022) fielen einem Mitteiler gegen 04:15 Uhr in der Hannah-Arendt-Straße zwei beschädigte E-Scooter auf. Bei genauerer Betrachtung konnte feststellt werden, dass die Akkus der E-Scooter entwendet wurden. Die restlichen Teile des E-Scooters lagen beschädigt auf dem Gehweg.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

3041 – Alles falsch

Lechhausen - Am vergangenen Freitag (04.11.2022) gegen 18.40 Uhr, wurden zwei E-Scooter-Fahrer im Bereich der Kurt-Schuhmacher-Straße angehalten, nachdem sie unerlaubterweise die Unterführung der Blücherstraße benutzten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten dann bei einem der Beiden fest, dass dieser ein offensichtlich selbst ausgedrucktes und einlaminiertes Kennzeichen an seinem Gefährt angebracht hatte. Das selbst gefertigte Kennzeichen war zudem für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Nicht genug der Fälschung, wies sich der 40-Jährige mit einer dubiosen Begründung auch noch mit einem gefälschten Personalausweis aus.

Der Ausweis und das Kennzeichen wurden sichergestellt, eine Weiterfahrt unterbunden. Der 40-Jährige wird nun wegen Urkundenfälschung und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt angezeigt.

3042 – Nach Einbruch: Zeugen gesucht

Innenstadt – Vergangenes Wochenende (04.-06.11.2022) wurde in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Oblatterwallstraße (Bereich der 50er Hausnummern) eingebrochen. Nachdem der Täter in die Wohnung im ersten Stock eingedrungen war, durchwühlte er offenbar sämtliche Kommoden und Schränke. Laut dem Wohnungsinhaber konnte aber bislang kein Beuteschaden festgestellt werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 200 Euro.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

3043 – Dreister Raub

Oberhausen – Am vergangenen Samstag (05.11.2022) gegen 10.00 Uhr wurde eine 69-jährige Friedhofsbesucherin von einem Unbekannten im Nordfriedhof angegangen. Der unbekannte Mann trat unvermittelt seitlich an sie heran und stieß sie mehrmals gegen den Rücken. Dabei entriss er ihr offenbar zwei um den Hals getragene Goldketten und rannte anschließend in Richtung St. Martins Kirche davon. Die Geschädigte erlitt Rötungen an der Haut und klagte anschließend über Rückenschmerzen. Der Wert der Beute beläuft sich laut Geschädigter auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.



Der Täter wurde als ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß mit kräftiger (aber nicht dicker Figur) und dunkel gekleidet (schwarze Hose, schwarze Jacke, schwarze Wollmütze) beschrieben. Er trug außerdem eine schwarze FFP2-Maske.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

3044 – 16-Jähriger von Jugendlichen angegangen

Göggingen – Am gestrigen Sonntag (06.11.2022) gegen 15.00 Uhr, wurde ein 16-Jähriger im Bereich der Radaustraße / Habsburgstraße von einer vierköpfigen Personengruppe in Raub- bzw. Diebstahlsabsicht angegangen. Das Quartett versuchte offenbar zunächst den Jugendlichen zum Stolpern zu bringen und kreiste ihn anschließend ein. Danach forderten Sie von ihm Bargeld und begannen ihn zu durchsuchen. Als jedoch in diesem Moment ein Autofahrer geistesgegenwärtig anhielt und fragte, ob alles in Ordnung wäre, flüchtete das Quartett. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die vier Flüchtigen (im Alter von 14 / 14 / 14 / 15 Jahren) noch im Nahbereich vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde das Quartett an die Erziehungsberechtigten übergeben.



Die Kripo Augsburg hat nun Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung gegen die beteiligten Jugendlichen eingeleitet.