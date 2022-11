1749. Brand von zwei Fahrzeugen – Forstenried

In den frühen Morgenstunden Montag, 07.11.2022, gegen 02:50 Uhr, kam es im Bereich der Forst-Kasten-Allee, Graubündener Straße in München-Forstenried zum Brand eines Pkws.

Anwohner verständigten über die Einsatzzentrale die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei. Vor Ort konnte ein in Vollbrand stehender Pkw festgestellt werden. Die Flammen hatten bereits auf einen dahinterstehenden Fiat Kleintransporter übergegriffen. Auch dieser wurde durch den Brand beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand durch den Brand ein Vollschaden am Pkw und ein hoher Schaden am Kleintransporter. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) des Polizeipräsidiums München geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in dem Bereich der Forst-Kasten-Allee, Graubündener Straße (Forstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1750. Raubdelikt – Mittersendling

Am Samstag, 05.11.2022, gegen 21:15 Uhr, befand sich ein 16-Jähriger aus München an einer Bushaltestelle im Bereich Andreas-Vöst-Straße in München-Mittersendling.

Dort wurde er von zwei bislang unbekannten Männern zunächst angesprochen. Im späteren Verlauf forderten die unbekannten Täter die Herausgabe der Jacke sowie des Pullovers des 16-Jährigen.

Als dieser die Herausgabe verneinte, wurde er durch ein zugeklapptes Taschenmesser von einem der beiden unbekannten Täter bedroht. Der zweite Unbekannte attackierte den 16-Jährigen mittels Ohrfeige. Schließlich gab der Schüler die Weste und den Pullover heraus. Die unbekannten Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Anzeigenerstattung erfolgte am Folgetag im Beisein der Eltern.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) des Polizeipräsidiums München geführt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 15 Jahre, ca. 185 cm, kräftige Statur, kurze glatte schwarze Haare

Täter 2:

Männlich, ca. 16 Jahre, ca. 175 cm, schlanke Statur, kurze glatte nach vorn gekämmte Haare, dunkel gekleidet, südeuropäische Erscheinung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bushaltestelle im Bereich der Andreas-Vöst-Straße (Mittersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1751. Jugendliche bedroht Obdachlose – Berg am Laim

Am Samstag, 05.11.2022, gegen 01:30 Uhr, hielt sich eine 14-Jährige mit Wohnsitz in Fürstenfeldbruck zusammen mit zwei Freundinnen im Alter von 12 und 13 Jahren am S-Bahnhof Berg am Laim auf.

Im Bereich einer Fußgängerunterführung trafen sie auf mehrere Obdachlose, die dort nächtigten. Ohne Anlass begannen die drei Mädchen drei der Wohnsitzlosen zu beleidigen. Die 14-Jährige hielt einem der Wohnsitzlosen zudem ein Taschenmesser vor und drohte ihm damit, zu zustechen.

Nachdem schließlich von einem der Obdachlosen die Polizei verständigt worden war, wurden die Mädchen von der Polizei angetroffen und zu einer Polizeiinspektion gebracht. Gegen die 14-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Sie wurde danach in eine Betreuungseinrichtung gebracht und die anderen beiden Minderjährigen konnten ihren Eltern übergeben werden.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 26 (Nötigung) des Polizeipräsidiums München geführt.

1752. Einbruch in Lebensmittelgeschäft – Olympiapark

Am Sonntag, 06.11.2022, gegen 10:25 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Polizei München über einen Einbruch in einem Lebensmittelgeschäft verständigt.

Im Zeitraum vom Samstag, 05.11.2022, gegen 20:30 Uhr bis Sonntag, 06.11.2022, gegen 10:20 Uhr, hatte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Metzgerei verschafft. Der unbekannte Täter entwendete einen Tresor mit mehreren zehntausend Euro Bargeld und weiteres Kleingeld aus der Kasse.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidiums München geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lerchenauer Straße, Helene-Mayer-Ring, Nadistraße (Olympiapark) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1753. Erneute Blockade einer Straße – Altstadt

Am Montag, 07.11.2022, gegen 09:30 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass mehrere Personen den Karlsplatz (Fahrspuren in nördliche Richtung) blockieren würden und die Fahrzeuge dort nicht mehr weiterfahren könnten.

Sofort wurden mehrere Streifen zur Örtlichkeit geschickt. Dort wurden fünf Personen angetroffen, die auf der Fahrbahn saßen und von denen sich drei mit jeweils einer Hand auf der Straße angeklebt hatten.

Es wurden nun einsatztaktische Maßnahmen eingeleitet, um die Verklebungen zu lösen. Dazu wurden mit entsprechenden Verkehrsmaßnahmen Teile des Karlsplatzes für den Verkehr gesperrt.

Gegen 11:00 Uhr war die Einsatzsituation schließlich beendet und es gab keine Verkehrsbehinderungen mehr. Alle Personen wurden zur Identitätsfeststellung und weiteren polizeilichen Sachbearbeitung ins Polizeipräsidium gebracht. Sie werden wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr sowie Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt.

Bei dem Einsatz waren über 30 Polizeibeamte eingesetzt.