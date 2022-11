EBRACH, LKR. BAMBERG. Sonntagnachmittag fanden ein Elf- und ein Zwölfjähriger eine Kiste mit Rauschgift in Ebrach. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg.

Am Sonntagnachmittag hielten sich die beiden elf und zwölf Jahre alten Jungen auf einem Spielplatz neben dem Schulhof in der Neudorfer Straße in Ebrach auf. Sie bemerkten ein Loch in der Wand eines Schuppens, der sich auf dem jederzeit frei zugänglichen Schulgelände befindet. Hinter dem Loch entdeckten die Jungen eine Kiste und zeigten sie einer ihrer Mütter. Die Frau verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte befand sich in der Kiste Amfetamin und Marihuana im zweistelligen Grammbereich sowie Schmuck.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.