HAMBURG/OBERSTDORF. Seit 06.11.2022 wird in Hamburg eine 59-jährige Frau vermisst.

Die Frau hatte sich mit ihrem Pkw am 03.11.2022 alleine nach Oberstdorf begeben. Das Fahrzeug wurde im Rahmen der Ermittlungen von Beamten in der Wannackerstraße in Oberstdorf aufgefunden.

Es bestehen konkrete Anhaltspunkte, dass sich die 59-Jährige in den hochalpinen Bereich begeben hat. Es muss davon ausgegangen werden, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Die bisherigen Suchmaßnahmen, unter anderem unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, verliefen bislang erfolglos.

Die Öffentlichkeit wird hiermit um Unterstützung bei der Suche nach der 59-Jährigen gebeten.

Wer hat die Frau seit 04.11.2022 im Bereich Oberstdorf, insbesondere im alpinen Gebiet um das Nebelhorn, gesehen?

Wer kann Hinweise zum Verbleib der 59-Jährigen geben?

Hinweise nimmt die Polizei Oberstdorf unter 08322-9604-0 entgegen.

(PI Oberstdorf, DG)

Link zum Fahndungsaufruf mit personenbezogenen Daten und Lichtbild

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).