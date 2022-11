EGGOLSHEIM / KIRCHEHRENBACH, LKR. FORCHHEIM. In zwei Bäckereifilialen brachen unbekannte Täter im Landkreis Forchheim in den vergangenen Tagen ein. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagfrüh, 3 Uhr, öffneten die Einbrecher mit massiver Gewalt die Seitentür der Bäckereifiliale in der Straße „Weinhütten“ in Neuses an der Regnitz. In dem Geschäft, das sich in dem Gebäude eines Lebensmittelmarktes befindet, brachen die Täter den Tresor auf und entwendeten daraus die Tageseinnahmen. Mit ihrer Beute von über 1.000 Euro Bargeld flüchteten die Einbrecher im Anschluss. Sie hinterließen einen Sachschaden von zirka 2.000 Euro.

Auch eine Bäckereifiliale in Kirchehrenbach wurde Ziel eines Einbruchs. Am frühen Montagmorgen, zwischen 0 Uhr und 5 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zu dem Bäcker, der sich in einem Discounter in der Pretzfelder Straße befindet. Auf der Suche nach Bargeld durchwühlten die Einbrecher die Filiale. Ohne Beute flüchteten die Unbekannten nach der Tat.

Zeugen, die in den oben genannten Zeiträumen in Neuses a.d.Regnitz oder in Kirchehrenbach verdächtige Personen/und oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.