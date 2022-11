FORCHHEIM. Unbekannte Einbrecher nutzten im Verlauf der vergangenen Woche die Abwesenheit der Bewohnerin und verschafften sich Zutritt in ein Wohnhaus in Forchheim. Die Kripo Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Montag, 31. Oktober, gegen 8 Uhr, bis Freitag, 4. November, circa 3 Uhr, hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus in der Neuenbergstraße. Die Täter durchwühlten mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und fanden Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Anschließend entkamen sie unerkannt mit ihrer Beute. Die Einbrecher richteten einen Sachschaden von rund 500 Euro an.

Zeugen, die von Montag, 31. Oktober, bis Freitag, 4. November, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge, insbesondere im Bereich der Neuenbergstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.