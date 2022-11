1747. Person stürzt in das Gleisbett; Person verstorben – Haidhausen

Am Sonntag, 06.11.2022, um 02:08 Uhr, hielt sich ein 65-Jähriger aus München am Bahnsteig der S-Bahn-Haltestelle Rosenheimer Platz auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache, ohne Fremdverschulden, rückwärts in das Gleis.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 52-jähriger Triebfahrzeugführer mit der S3 in den Bahnhof ein.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen der S-Bahn und der Person, wodurch der 65-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Durch den unter anderem verständigten Rettungsdienst konnte die Person, zur weiteren medizinischen Behandlung, in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden.

Dort ist er zwischenzeitlich aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstorben.

Der Triebfahrzeugführer wurde vor Ort psychologisch betreut. Es entstand kein Sachschaden an der S-Bahn.

Während der Unfallaufnahme war der Bahnverkehr für die Dauer von ca. 100 Minuten gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.