3036 - Verkehrsunfall mit Lkw

Nördlingen - Am Freitag (04.11.2022) gegen 15.30 Uhr fuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin in Nördlingen auf der Augsburger Straße stadtauswärts. Die ortskundige Fahrerin verlangsamte dort ihre Geschwindigkeit auf das vorgeschriebene Tempolimit. Ein nachfolgender 30-jähriger Lkw-Fahrer erkennt dies zu spät und muss deshalb eine Vollbremsung einleiten. Er weicht mit dem Führerhaus seiner Sattelzugmaschine noch nach links aus. Dabei gerät diese ins Schleudern und stellt sich quer zur Fahrbahn. Der Sattelauflieger prallt gegen den vorausfahrenden Pkw. Die Sattelzugmaschine dreht sich durch den Aufprall entgegen der Fahrtrichtung und kommt erst dort zum Stillstand. Der Pkw musste abgeschleppt werden, er wurde erst am Vortag zugelassen, es entsteht ein Totalschaden. Der Sattelauflieger musste ebenfalls abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 47.000 Euro.

3037 - Verrauchte Küche

Meitingen - Am Samstagnachmittag (05.11.2022) kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Meitingen. In einem Mehrfamilienhaus rauchte es stark aus einer Küche. Im Rahmen des Einsatzes konnte eine Katze als Verursacher festgestellt werden. Das Tier lief über ein Ceranfeld und aktivierte hierbei eine Kochzone. Eine leere Pfanne fing daraufhin stark zu rauchen an. Verletzt wurde niemand.

3038 - Betrunkene Pkw-Fahrerin rammt mehrere Fahrzeuge

Fischach - Am Samstagnachmittag (05.11.2022) gegen 15.40 Uhr befährt eine erheblich alkoholisierte 66-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die Scheppacher Straße in nordwestlicher Richtung. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung streifte sie mit ihrem Pkw zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge jeweils linksseitig. Nach jedem Anstoß setzte die Fahrzeugführerin ihre Fahrt fort. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet hatten, wollten die Fahrzeugführerin am zweiten angefahrenen Pkw anhalten, was ihnen jedoch nicht gelang, so dass die Verursacherin Richtung Augsburger Straße weiterfuhr. Hier wollte sie nach rechts abbiegen, fuhr aber dann auf ein Tankstellengelände, wo sie beinahe eine Zapfsäule anfuhr. Auch hier versuchte ein Zeuge die Weiterfahrt der Verursacherin zu verhindern, was erneut misslang. Die angetrunkene Pkw-Fahrerin fuhr auf der Augsburger Straße weiter und bog dann nach links in die Straße „Strassacker“ ein. Auf dem dortigen Parkplatz eines Drogeriemarktes fuhr sie den Pkw im Grünstreifen fest. Während sie versuchte aus dem Grünstreifen heraus zu rangieren, kamen die bereits genannten Zeugen hinzu, stoppten die weiteren Fahrmanöver und nahmen der Fahrzeugführerin die Fahrzeugschlüssel ab. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte bei der 66-Jährigen ein erheblicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert über 3 Promille.

An den beiden angefahrenen Pkw entstand jeweils ein Schaden von rund 800 Euro. Am Pkw der Verursacherin entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Bei der Aufnahme klagte die 66-Jährige über Brustschmerzen, weswegen sie mit dem Krankenwagen zur ärztlichen Versorgung in eine nächstgelegene Klinik verbracht wurde. Gegen die 66-Jährige wird wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol ermittelt.